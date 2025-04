Depeche Mode explorará el duelo y la pérdida en el documental ‘M’

Depeche Mode anuncian en sus redes el estreno de un nuevo documental, con el que retomarán su actividad y recuperarán la temática y las canciones de las que fue su última y exitosa gira.

Como comentan, lanzarán:

‘M’, Una nueva película del galardonado director Fernando Frías (@ferfrias) con imágenes de las tres presentaciones de DM en la Ciudad de México en 2023, con entradas agotadas, explorando los paralelismos entre los temas de «Memento Mori» y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana. Disponible este otoño.

Según un comunicado oficial de Sony Music Entertainment, M explora de manera íntima y simbólica los temas centrales de Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023), un álbum que marcó un renacimiento emocional para el grupo tras la pérdida de Andy Fletcher, su teclista y cofundador, el fatídico 26 de mayo de 2022. Durante cada uno de los conciertos se ha recordado a Fletcher, que ha estado presente en espíritu en buen número de guiños durante el largo tour que recordemos, pasó por nuestro país con doble cita en Madrid, Barcelona y Bilbao.

La tradición de grabar las giras

Desde tiempos de 101, que aparte de documentar la experiencia de tres seguidores del grupo, quienes ganaron un concurso en una estación de radio para acompañarles durante la gira de 1988 por los Estados Unidos, capturaba la gira de Music For The Masses (1997), Depeche Mode ha ido documentando cada tour en buen número de conciertos emblemáticos grabados en vídeo, como ese Devocional Tour de Songs Of Faith And Devotion (1993); One Night In Paris del Exciter (2001) Tour; Live In Milán de su Touring The Angel; Live in Barcelona de Tour The Universe; Live in Berlín del Delta Machine Tour o Live Spirits (2020).

Del mismo modo, con Spirits in The Forest iniciaron una exploración más conceptual, que ahora retoman en este M que llegará en otoño.