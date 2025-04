El madrileño Bajocero X nos presenta su primer disco

Bajocero X es un cantante madrileño con una propuesta basada en combinar sonidos urbanos con elementos del góspel, el folk, los cantos gregorianos o cualquier otro estilo que se le ocurra. En sus letras lanza mensajes activistas sobre la inclusividad y las dificultades de los artistas LGTBI en la escena musical. Tras trabajar como productor de otros artistas emergentes y lanzar algunos sencillos a su nombre, hace apenas unos días acaba de publicar su primer álbum, Desquiciado.

Este primer disco de Bajocero X es un proyecto experimental que incluye 15 canciones compuestas y producidas por él mismo. El disco sorprende por su sonido, que como hemos comentado al principio busca combinar la profundidad espiritual de la música sacra con la energía contemporánea de la música electrónica y urbana.

Las canciones hablan sobre la irracionalidad de las emociones y sobre entregarte a ellas al 100%. Sobre el contraste, la tristeza, la pasión, la fe, el vacío y la búsqueda. Sobre ser honesto contigo mismo y dejar que el mundo te atraviese, con sus luces y sus sombras. Estar desquiciado es dejar de buscar una única versión de nosotros mismos y entender que vivimos de contradicciones. Esa sensación de caos emocional se ve refrendada por la cantidad de estilos, ritmos y texturas diferentes que aparecen a lo largo del disco.

Para complementar la escucha del disco y conocer algo mejor a Bajocero X, hemos tenido una breve entrevista con él cuyas respuestas os dejamos a continuación.

Comencemos por una presentación. ¿Quién es Bajocero X, cómo se describe?

Soy un cantante y productor musical madrileño y acabo de sacar mi primer álbum, Desquiciado. Un proyecto en el que fusiono música sacra con música electrónica y urbana.

Una fusión curiosa, desde luego. ¿En quién te has inspirado? ¿Qué artistas despertaron tu pasión por la música?

En este disco me he inspirado de muchísimas cosas. Desde Bach, Enya, Bon Calso, Guitarrica de la fuente, Frank Ocean, Bjork, Fred Again…

Ya nos has explicado cuál es el estilo musical de este álbum. ¿Qué más nos puedes contar sobre él? ¿De qué hablan las canciones?

Es un álbum conceptual que he producido y compuesto yo mismo. Incluye 15 canciones que, como comentaba, combinan el aspecto espiritual de géneros como el góspel o los cantos gregorianos con la energía de la música electrónica y urbana más contemporánea. Las canciones exploran muchas partes de mí en un momento en el que estaba bastante triste y confundido. Es la primera vez que me permito la

licencia de expresar todas mis emociones sin miedo, sin límites, con mucha honestidad.

¿Puedes contarnos alguna anécdota de la grabación del disco?

En el interludio de «Me siento en paz», donde estoy gritando durante toda la canción, me pasó algo curioso. El día de la grabación estaba en el estudio, gritando y saltando de forma bastante loquita. No fue hasta que terminé que me di cuenta de que dos personas que no conocía habían abierto la puerta para decirme algo… y llevaban ya un minuto escuchándome.

A continuación puedes escuchar Desquiciado, el curioso debut en formato largo de Bajocero X.

Bajocero X en redes sociales:

X

Instagram

TikTok