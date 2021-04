‘The Darkness That You Fear’ es lo nuevo de The Chemical Brothers

The Chemical Brothers desvelan su primera canción desde que editaran en 2019No Geography, al que seguía la edición especial por el 20 aniversario del que fue su tercer y exitoso disco, Surrender.

Hace algunas semanas compartían una playlist clara influencia dub que han realizado para el proyecto Sonos, que ha contado con recientes participaciones de Björk y FKA twigs, y ahora suma al dúo electrónico.

Ahora podemos descubrir esta “The Darkness That You Fear”, un remolino electrónico y un subidón de esperanza, indicio de un futuro más abierto.

Tom Rowlands de The Chemical Brothers comenta: “The Darkness That You Fear es una pieza esperanzadora. Cuando encontramos que la combinación de dos voces diferentes fluyendo sobre la música nos llenaba de optimismo, fue algo que quisimos compartir”.

Ruffmercy, el director afincado en Bristol que ha trabajado previamente con Thom Yorke, Run The Jewels y DJ Shadow es el encargado de crear un bellísimo video evocador y lisérgico del tema.

Ruffmercy comenta sobre el vídeo: “La primera vez que lo escuché me hizo conectar de inmediato con el tema y la vibración positiva de la pieza. Se acababan de anunciar las nuevas medidas de apertura del confinamiento y el tiempo soleado me dejó muy buenas sensaciones sobre el verano en ciernes. También desencadenó en mi una fuerte sensación de nostalgia que me llevó a buscar inspiración en mi descubrimiento de The Chemical Brothers a mediados de los 90. El video combina imágenes de archivo de raves de esa época con texturas en Súper 8 en color y animación dibujada a mano. Me encanta usar color para crear caos y evocar emociones y este es el proyecto perfecto para abordarlo”.

Escucha ‘The Darkness That You Fear’ de The Chemical Brothers