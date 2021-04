Cinco músicos gay famosos

Cada día el mundo es más tolerante con las minorías sexuales. La gente ya no está limitada para celebrar fiestas y hablar de sus preferencias. Además, la industria de las citas en línea está desarrollando un área separada para las citas entre gays, lesbianas y otros miembros de la comunidad LGBT. Esto es un impulso realmente positivo para nuestra sociedad y, en particular, da plena libertad a las personas creativas de orientación no tradicional.

Conocemos a muchos músicos gays de gran talento que cada día nos atrapan con excelentes letras y melodías y que tras una larga lucha por la igualdad de derechos han conseguido ser abiertos con su sexualidad para ayudar a las personas con menos voz en su lucha y conseguir finalmente un mundo de igualdad para todos. Entre estos famosos músicos gays, aquí tienes 5 de los más relevantes.

1. Ricky Martin

Este cantante nacido en Puerto Rico es uno de los artistas Latinos más reconocidos a nivel mundial y aunque durante muchos años se caracterizó por su sensualidad y su masculinidad en 2010 dejo a más de uno boquiabierto al declararse gay. Aunque a lo largo de su vida tuvo muchas novias y dijo haber disfrutado sus relaciones, actualmente es totalmente homosexual y desde 2017 tienen como pareja al pintor sueco de origen Sirio Jwan Yosef a quien afirmo conocer a vía internet y es que las web citas gay son una excelente alternativa para las parejas del mismo sexo, ya que, un 70% de estas se conocen en línea.

2. Lil Nas X

Este rapero oriundo de Atlanta, Georgia y compositor del éxito mundial “Old Town Road” que rompió record en listas. En 2019 decidió abrirse sobre su sexualidad a través de un tweet el último día el mes del orgullo gay y luego aclarar todo en “The Ellen Degeneres Show” sobre su decisión de ser abiertamente Gay. A pesar de encontrarse trabajando en los 2 géneros de la música con mayor homofobia ha decidido declarar sobre su sexualidad cuando se encontraba en el tope de las listas y desde entonces solo ha ido en ascenso. Con solo 21 años y siendo algo controversial se predice para él un futuro prometedor.

3. Adam Lambert

Nacido en Indiana, aunque inicio su trayectoria en la música desde muy pequeño, se hizo popular en la 8va temporada concurso American Idol, en el que llego en segundo lugar. A pesar de no haber ganado el programa y con mucha controversia (algunos medios lo atribuyeron a su sexualidad y religión) su carrera siguió en ascenso. En lo que refiere a su sexualidad, a pesar de que este siempre ha sido abierto con ella, e incluso en ocasiones esto le ha traído algunos problemas y censuras, confeso que al principio le costó abrirse especialmente con su familia.

4. Frank Ocean

Cantante, compositor, productor y artista visual nacido en Long Beach California, en cada una de sus piezas entrega arte y sentimiento. No por menos ha sido catalogado uno de los mejores artistas de la década del 2010. Sus géneros son muy variados con influencia de R&B, soul, pop, hip hop, rap, incluso se ha dicho que este ha logrado revitalizar el Jazz. Este no solo ha revolucionado la música moderna, también ha tambaleado los cimientos del Hip Hop al declararse homosexual, diferente del resto de sus compañeros de género en los que las construcciones de género se encuentran muy marcadas.

5. Sam Smith

Con una exitosa Trayectoria, incluyendo un Oscar a mejor canción por su tema “Wall” Sam Smith desde el 2017 ha sido un artista abiertamente gay y que declara no se identifica con ningún género en específico, ni hombre ni mujer y desde 2019 ha pedido que se refieran a su persona con el pronombre “they”. Actualmente es un artista pop muy exitoso con una estupendos temas, 4 premios Grammy y una carrera con una excelente proyección a futuro.