The Hives realizarán una gira virtual arrancando 2021

The Hives, la banda de rock sueca, anuncian su primera gira virtual, The World’s First World Wide Web World Tour que se celebrará los días:

21 de enero a las 20h CET: Berlín

22 de enero a las 20h GMT: Londres

23 de enero a las 19h ET: Nueva York

28 de enero a las 21h AEDT: Sídney

29 de enero a las 20h BRT: Sao Paulo

30 de enero a las 20h CET: Estocolmo

“Debido a las circunstancias actuales que estamos viviendo, nos hemos encontrado con un severo déficit de rock & roll, y esto tiene que cambiar. Rockeros del mundo, estamos deseando tocar para vosotros, y no queremos otro concierto Live Stream ínitmo en chándal desde el salón de casa. Con virus o sin virus, ¡seguimos en el mundo del directo!

Queremos tocar en lugares y para personas particulares, no para todo el mundo a la a vez. ¡Queremos ir de gira!

En esta gira virtual, tocaremos en directo para cada ciudad, lo que significa que tocaremos a las 6 de la mañana para alguna ciudad desde un búnker herméticamente sellado y a prueba de virus en Suecia.

Lo único que nos falta eres tú, el público. Y queremos que te involucres.”

Las entradas para la gira virtual de The Hives están disponibles en Live Nation.