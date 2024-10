The Horrors están de vuelta con ‘The Silence That Remains’

Hace siete años que The Horrors, entregaran V (2017), un disco grabado con el productor Epworth, que ha trabajado con FKA Twigs, Lorde, Coldplay, U2 y Paul McCartney, entre otros. Desde entonces, silencio y los EPs de tinte industrial con el que afilaban su sonido llamados Lout y Against The Blade.

Los de Faris Badwan están de vuelta al estilo que les hizo grandes, esos modos oscuros, con toques motorik y atmósferas que asoman en «The Silence That Remains», single que acaban de presentar, estrenaron recientemente en directo y formará parte de su próximo álbum.

Lo nuevo de los británicos se llamará Night Life y estará disponible en marzo de 2025 a través de Fiction. Ya podemos escuchar su primer adelanto.

Escucha ‘The Silence That Remains’ de The Horrors