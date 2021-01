The Kinks compartirán su obra de teatro musical ‘The Moneygoround’

The Kinks anuncian la transmisión en streaming en vivo y gratuitamente, de su obra de teatro musical “The Moneygoround: A One Man Show For One Night Only”, basada en el recientemente reeditado álbum ‘Lola Versus Powerman…’

The Kinks estrenará “The Moneygoround”, una obra de teatro musical coescrito por Ray Davies en colaboración con Paul Sirett, en su canal de YouTube el 29 de Enero desde las 18h (hora Española). La obra estará disponible gratuitamente en streaming, en este canal, durante 48 horas.

“The Moneygoround” son 45 minutos de teatro musical, inspirado en el álbum de 1970 de la banda, ‘Lola Versus Powerman and Moneygoround, Part One’. Ben Norris es el actor y conductor principal de la obra donde también se incluye material de archivo en video de The Kinks.