The Music Of Big Star (La Riviera) Madrid 16/11/23

Imaginen unirse a cuatro amigos y, juntos y bien avenidos, pasar el tiempo versionando a uno de sus grupos favoritos. Un plan de por sí poco menos que inmejorable, pero si el asunto cae en manos de un plantel de lujo que cuenta en sus filas con primeros espadas, y la banda revisitada resulta ser poseedora de un catálogo impecable en cuanto a melodías y estribillos, el asunto se torna directamente ilusionante. Es lo que han hecho Jody Stephens (batería original del combo), Chris Stamey (The dB’s), Jon Auer (The Posies), Mike Mills (R.E.M.) y Pat Sansone (Wilco) con el legado de Big Star, seguramente la formación con mayor brecha entre calidad atesorada y éxito cosechado en su momento de la historia.

Una sinrazón escandalosa que cientos de artistas se han encargado de remendar, proclamando una y otra vez la influencia de Alex Chilton y compañía en su propia obra. Por eso, parecía idóneo que este fuese el principal evento con el que la promotora Houston Party celebrase por todo lo alto sus bodas de plata en el sector. Una noche de fiesta que se inauguraba con la presencia siempre segura (y en este caso, además, apropiada) de The Sadies, que cumplieron sobradamente en su papel de allanar el terreno de cara al que sería plato fuerte de la velada. Pocas veces habrá sonado en La Riviera un repertorio con tal cantidad de himnos en forma de canciones perfectas de power-pop como sucedió con el repertorio desplegado por el mencionado quinteto.

Una fiesta, efectivamente, en la que los músicos juegan a intercambiarse los papeles principales de cantante y tras los instrumentos. Poco importa que el resultado pueda resultar pelín caótico o menos cohesionado de lo esperado, porque el disfrute (de unos y otros) resulta latente y por el camino suenan, perfectamente ejecutadas y entre otras gemas incunables, canciones de belleza estratosférica como “I’m In Love With A Girl”, “September Gurls”, “O, My Soul”, “I Am The Cosmos”, “Jesus Christ”, “In The Streets”, “When My Baby’s Beside Me”, “Feel”, “Back Of A Car” y, por supuesto, “Thirteen”. Una serie capaz de iluminar toda una vida con esa aureola de magia creativa que los protagonistas consiguieron esparcir por el ambiente, en un espectáculo dividido en dos partes que, ante todo y como no podía ser de otra manera, resultó emocionante y sentido.

The Music Of Big Star no es, desde luego, una banda tributo al uso. De hecho, se antoja la antítesis de un producto tan vacuo. El motivo de este proyecto apunta a la pleitesía y el reconocimiento (una vez más) para con una banda única que ayudó a definir buena parte de todo el pop que vendría detrás. Y, todo eso, fueros capaces de transmitir cinco músicos que, confabulados a conciencia en el empeño, motivaron cientos de sonrisas. Enhorabuena a Houston Party por este cuarto de siglo de vida y, ante todo, millones de gracias por tantísimos momentos de felicidad en forma de conciertos inolvidables, en un listado que ya incluye el del pasado jueves en La Riviera. Que sean, al menos, otros 25 más.

Fotos The Music Of Big Star: Blanca Orcasitas