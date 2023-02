The National nos enseñan su ‘New Order T-Shirt’

The National ha lanzado su segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, First Two Pages of Frankenstein, que saldrá a la venta el 28 de abril de 2023 bajo el sello 4AD.

La canción, titulada «New Order T-Shirt», destaca por su atmósfera hipnótica y cálida, la cual se construye en torno a los vívidos recuerdos de Matt Berninger acerca de alguien a quien extraña, y su triste aceptación de la pérdida. «New Order T-Shirt» también ahonda en las meditaciones en capas sobre la ruptura de conexiones que se encuentran en el resto del álbum. Según Aaron Dessner, la canción es importante para el futuro de la banda y cuenta con una simplicidad que evoca los primeros discos de The National, aunque con la madurez y experiencia que han adquirido en estos años.

El sucesor de I Am Easy To Find (4AD, 19) consta de 11 canciones y fue producido por The National en Long Pond Studios en el norte del estado de Nueva York. Cuenta con colaboraciones especiales de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens.

Después de dos álbumes consecutivos y varios años de gira incesante, First Two Pages of Frankenstein canaliza la química revitalizada del grupo en un cuerpo de trabajo que equilibra elegantemente la musicalidad con los impulsos más idiosincrásicos del grupo. Canciones como «Grease in Your Hair» y «Ice Machines» fueron estrenadas en vivo durante 2022 antes de ser grabadas, lo que permitió a la banda afinar el material en tiempo real. «Para mí, el poder de este disco tiene que ver con la intencionalidad y la estructura de la música que se encuentra con mucha magia accidental», agrega Aaron Dessner.

Escucha ‘New Order T-Shirt’ de The National

Concierto de The National en España

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

Entradas a la venta general disponibles en livenation.es, ticketmaster.es y elcorteingles.es.

Foto The National: Josh Goleman