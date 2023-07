The Ostriches revisan el White Light White Heat de VU

The Ostriches es un grupo que llega desde Bilbao y que está formado por Juancar Parlange (Los Clavos, Bonzos, Help Me Devil y First Girl On The Moon) y Álvaro Segovia (ex Atom Rhumba, Cavaliere, Bonzos y colaborador de diversos artistas como Nacho Vegas). Vemos pues que son dos músicos experimentados, aunque con este nuevo proyecto acaban de publicar su primer disco. El caso es que no se trata de un disco cualquiera, sino de un trabajo original y arriesgado.

The Ostriches, que han decidido no mostrar sus caras (aunque ya sabemos quienes son) y ser una especie de «grupo fantasma», han escogido como primer trabajo una revisión instrumental del White Light / White Heat de Velvet Underground. Además, con el añadido de que todo lo que suenan son guitarras. Si crees que estás oyendo un bajo, es una guitarra; que estás dispuesto a jurar que escuchas la viola de John Cale, también es una guitarra (rasgada con un arco de violín, pero una guitarra). Incluso el efecto del órgano está conseguido con una guitarra pasada por ciertos pedales. La «percusión» se crea golpeando las cuerdas de…sí, lo has adivinado, otra guitarra.

Como hemos comentado, el disco es totalmente instrumental. No hay letras, no hay voces, pero incluso así, las guitarras simulan las «melodías» vocales, los recitados, los coros y los gritos que se escuchan en el original. Todo el misterio y el peligro de las historias que contaban aquellas canciones deja de pertenecer a la propia historia y pasa a ser replicado por los sonidos que el dúo extrae a sus instrumentos.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, y después del verano saldrá en formato físico editado por el sello Texas Forever Records. Además en YouTube puedes encontrar un vídeo de cada una de las canciones.

A continuación puedes escuchar esta particular y sorprendente revisión de White Light / White Heat que han realizado The Ostriches.