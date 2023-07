Joanna Sternberg – I’ve Got Me (Fat Possum)

La existencia de la neoyorquina Joanna Sternberg era desconocida por quien esto escribe hasta que, en una de esas sesiones aleatorias de una plataforma digital, saltó “I’ve Got Me”, la canción que abre su segundo título de mismo título. ¿Qué me llamó la atención de la canción para volver a darle al play en repetidas ocasiones? Una letra de (auto)fustigamiento, ese aliento country DIY, y su desastrada voz que me hizo recordar a artistas que admiro como Daniel Johnston o a los The Moldy Peaches tuvieron la culpa, y así sigo.

“Why is it so hard to be kind and gentle to myself?” se pregunta en la canción mencionada arriba incluida en I’ve Got Me (Fat Possum, 2023), y parece que, a su vez, sea una declaración de intenciones de una artista que tiene puesto el nivel de exigencia muy elevado, tanto a nivel musical como personal. Sternberg es del tipo de artistas que lo ponen fácil para acabar queriéndola, o al menos sentir cierta empatía con sus vaivenes emocionales: compone, toca diferentes instrumentos, dibuja para los amigos con trazo aniñado, y nos cuenta historias desde su habitación como centro neurálgico de sus cuitas.

El piano, con ecos a un imaginario Randy Newman tocando tonadas folclóricas irlandesas, pespuntean la bella melodía de deseo amoroso, “I Will Be With You”, mientras que “People Are Toys To You” y “Drifting On A Cloud” (de nuevo el piano como protagonista) aborda escenas de desamor con una ternura inapelable y una voz siempre al límite del colapso.

Apuntes de blues quebradizo tienen cabida en “I’ll Make You Mine”, y en la excelente “The Song”, pieza que cierra el disco, su ritmo cimbreante acolcha versos tan brillantes como

“I don’t need you, though you think that I do /Though someday we will be an old memory/ Maybe one day when my pain goes away/ I will get up and get out and get free.” Con palabras concisas, Joanna Sternberg describe la angustia existencial de una generación abocada a fantasear con un hipotético futuro.

Escucha Joanna Sternberg – I’ve Got Me