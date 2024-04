The Peawees se unen a la gira de The Hellacopters

Los italianos The Peawees se unen a la gira de los suecos. Son un cuarteto italiano de garage punk y rock and roll salvaje, curtidos en mil batallas desde hace ya treinta años. The Peawees han girado ya varias veces por aquí, siempre en escenarios pequeños, ahora es su oportunidad para ser apreciados por un público algo más mayoritario.

En cuanto a The Hellacopters, poco más que añadir al bagaje de los de Nicke, toda su discografía es testigo de una de las mejores bandas surgidas de la invasión nórdica de los los noventa.

Desde la promotora Noise On Tour nos informan de que LG Valeta de la banda catalana ´77 sustituirá a Dregen en la segunda guitarra de The Hellacopters, debido a que este último no se ha recuperado del accidente de su brazo. LG ya es un conocido de los suecos y ha actuado con ellos en diferentes ocasiones.

Por otra parte, debido al cierre de la sala Repvblicca, el concierto de Valencia se traslada a la sala Canal.

Cabe destacar que, según informa la promotora, las entradas de: Valencia, Madrid y Bilbao están a punto de colgar el “sold out”.

Las fechas quedan así

28 mayo – BARCELONA, Razzmatazz 1

29 mayo – VALENCIA, Sala Canal

30 mayo – MALAGA, Paris 15

31 mayo – MADRID, La Riviera

1 junio – BILBAO, Santana 27

Entradas aquí