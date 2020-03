The Pretenders presentan incendiario single y retrasan el lanzamiento de su disco

Debido a la crisis mundial del Covid-19, con el cierre temporal de tiendas de discos, igual que la restricción de ciertos envíos, no ha habido otra opción que retrasar el lanzamiento del álbum ‘Hate For Sale’ de The Pretenders.

‘Hate For Sale’, el esperado nuevo álbum (11º álbum de estudio) de la banda, se editará el 17 de julio de 2020. Tras este forzado retraso en la fecha de salida del nuevo disco de The Pretenders, desvela el tema que da título al álbum ‘Hate For Sale’.

Estamos ante uno de los temas que recupera ese espíritu subversivo Punk/Rock, con el que nació The Pretenders, a finales de los 70.

Sobre este segundo single Chrissie Hynde ha sido clara: “Todos amamos el punk, así que creo que sería justo decir que “Hate For Sale” es nuestro homenaje a la banda de Punk que siempre consideré la más grande del género; The Damned“.