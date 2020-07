The Rolling Stones reeditan Goats Head Soup con material extra

Goats Head Soup, otra de las preciadas joyas del inigualable catálogo de The Rolling Stones recuperará todo su esplendor con la edición del 4 de septiembre. El clásico de 1973 estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja con 4 CDs y una caja de 4 vinilos con un tesoro oculto en forma de material inédito de estudio y de directo.

La reedición surge tras el gran éxito del aclamado single “Living In A Ghost Town” y de su mundialmente admirada actuación durante el aislamiento interpretando el tema “You Can’t Always Get What You Want” en la edición especial de abril One World: Together at Home de Global Citizen.

La caja, el CD deluxe y los vinilos de Goats Head Soup incluyen 10 temas extra con versiones alternativas, descartes y tres temas inéditos. El primero de estos que se ha desvelado es “Criss Cross”, disponible desde hoy como descarga gratuita instantánea con la reserva del álbum en todos los servicios de descarga y streaming.

Los devotos de los Stones en todo el mundo estarán encantados con la inclusión, en la caja y en los formatos Deluxe, de la desconocida “Scarlet”, con la guitarra de Jimmy Page y un tercer tema recientemente desvelado, “All The Rage”.

La textura solapada de las guitarras de “Scarlet” hacen que resulte tan contagiosa y atrevida como cualquier otra obra de esta época sagrada. Además de Jimmy Page como invitado junto a Mick y Keith, aparece Rick Grech de Blind Faith al bajo.

“All The Rage” tiene un salvaje pavoneo post “Brown Sugar” y la percusiva “Criss Cross” es rock con una chulería que solo The Rolling Stones pueden permitirse. El disco “bonus” de material inédito, además, aporta nueva luz a temas como “100 Years Ago” y “Hide Your Love”, con más mezclas inéditas de aclamado productor Glyn Johns.

La caja de Goats Head Soup también incluye Brussels Affair, el álbum en directo de 15 temas grabado en un memorable concierto de Bélgica realizado en el otoño de 1973 tras la edición del disco. Este disco tan deseado mezclado por Bob Clearmountain, solo ha estado disponible en las series de grabaciones “pirata” oficiales de 2012.

Además, el CD y las cajas ofrecen los 10 temas del álbum original en sonido 5.1 Surround Sound, Dolby Atmos y mezclas en AR, junto con los videos de “Dancing With Mr. D”, “Silver Train” y “Angie”. Un libreto exclusivo de 100 págs. con mucho material fotográfico, ensayos de los escritores Ian McCann, Nick Kent y Daryl Easlea y fieles reproducciones de tres posters de gira de 1973.

Goats Head Soup, su undécimo álbum de estudio de The Rolling Stones, grabado en Jamaica, Los Ángeles y Londres y la última colaboración con el productor Jimmy Miller, salió a rebufo del seminal doble álbum de los Stones en 1972, Exile On Main St. El repertorio fue liderado por el single que se convirtió en una de sus baladas más exaltadas, la siempre elegante “Angie”, terminada por Mick Jagger y Keith Richards durante una estancia de composición en Suiza.

Ahora revisitado, Goats Head Soup vuelve al sitio que se merece.