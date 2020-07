Escucha el nuevo single de Ana Béjar, que en breve lanzará nuevo álbum

Ana Béjar es conocida por ser pionera de la escena musical alternativa española en los 90 y una música iconoclasta e innovadora. Cantante, compositora, multi-instrumentista y productora, en su momento estuvo al frente de Usura, banda con la que publicó en Elefant Records el histórico Hake Romana, disco que marcó para muchos un antes y un después en el devenir del pop independiente estatal. Posteriormente, durante las siguientes décadas, continuaría su trayectoria artística con bandas como Orlando, Todo e íO , grupos con los que publicó más de diez álbumes. Además ha colaborado con gente como Edith Alonso, Javier Arnal, Conrado Isasa, Julien Elsie, Anna Stereopoulou, Atthis, Alberto Lucendo, José Ojeda o Rick Treffers. Sus dos últimos trabajos en solitario, The Good Man (2016) y Everything I Say (2019), aparecieron en las listas de lo mejor del año en la prensa especializada y le valieron comparaciones con artistas de la talla de Beth Gibbons o Lisa Gerrard.

En breve Ana Béjar regresará con su tercera referencia en solitario, Sahara Star, un álbum que publicará Discos Belamarh el próximo 17 de julio. Con este nuevo trabajo Ana nos invita a explorar su personal modo de escribir el rock, lleno de aristas, misterio, sensualidad y experimentación. Un disco muy esperado tras los halagos que recibieron sus anteriores discos en solitario.

Hoy, una semana antes del lanzamiento de Sahara Star, Ana Béjar publica un single de adelanto, precisamente el tema que dará título al álbum. Un single que puedes escuchar a continuación en Spotify y Youtube.