The Smile anuncian su segundo disco y comparten single

The Smile, sorprenden a sus seguidores con el anuncio del que será sucesor del aclamado álbum debut de la banda en 2022, A Light For Attracting Attention.

La banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al batería y percusionista Tom Skinner, publicarán Wall Of Eyes el próximo 26 de enero a través de XL Recordings

El pasado verano habíamos escuchado un tema nuevo, «Bending Hectic», que finalmente formará parte de este trabajo, que ha sido producido por Sam Petts-Davies y con la colaboración de la London Contemporary Orchestra en las cuerdas, grabado a principios de este año en los legendarios estudios Abbey Road de Londres.

Wall Of Eyes viene anticipado por la canción del mismo título, que se acompaña de un video musical dirigido por el prestigioso Paul Thomas Anderson.

Escucha ‘Wall Of Eyes’ de The Smile

Estas serán las canciones de Wall Of Eyes’ de The Smile

Wall Of Eyes

Teleharmonic

Read The Room

Under Our Pillows

Friend Of A Friend

I Quit

Bending Hectic

You Know Me!