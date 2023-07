Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Beatneeks, The Death of Robert, Future Hondo, Pau Vegas, Pablo Correa, Maria Hein y Et-Co*.

Beatneeks – Bala perduda

Beatneeks es un grupo catalán formado en 2018 que en sus canciones fusiona Hip Hop y Soul con música electrónica. En 2021 publicaron su primer álbum, Sinestesia. Desde entonces han lanzado diversos sencillos, entre ellos este «Bala perduda» que salió hace pocos días. Un tema festivo, divertido y veraniego, pero también crítico con ciertas exigencias de la sociedad moderna.

The Death of Robert – La mala hostia

El trío barcelonés The Death of Robert, del que ya te hemos hablado en varias ocasiones en Muzikalia, anunció hace unas semanas el lanzamiento de su segundo álbum, The Deer, para el mes de octubre. Un disco que aborda la complejidad de las relaciones, temática que aparece en primer plano en «La mala hostia», canción escogida como anticipo.

Future Hondo – Perdón por las disculpas

Future Hondo es el proyecto formado por el cantante/cantaor Tremendo con el artista y productor Joseph Nada . De ellos te hablamos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente con motivo del lanzamiento de su primer sencillo. Hoy los recuperamos para nuestra lista con su segundo lanzamiento, una canción de ambiente místico y enigmático titulada «Perdón por las disculpas».

Pau Vegas – Es todo azul

Pau Vegas empezó a publicar a su nombre en 2021, pero ya puede presumir de una buena trayectoria como teclista para diversas bandas y artistas. En 2023 lanzó el EP Esperanza y Ruina (Calaverita Records), al que ahora añade una nueva canción titulada «Es todo azul». Un tema en el que ella misma ejerce también como productora junto a su guitarrista Dani Barcala.

Pablo Correa – Identidad

Pablo Correa es un compositor, productor, guitarrista y músico argentino que combina tradición y modernidad en sus canciones. Tras publicar dos álbumes, Fluir (2018) y EléctricaMente (2022), se encuentra preparando su tercer disco. En sus letras suele explorar temas sociales y personales, como en el caso de su último sencillo, «Identidad», que habla de la identidad de género y la necesidad de aceptación en una sociedad poco empática.

Maria Hein – Fets de fil

Maria Hein es una cantante y compositora mallorquina que debutó hace un par de años con Continent i Contingut, convirtiéndose en una de las artistas revelación del momento y consiguiendo diversos premios. En su inminente nuevo disco, Maria Hein explora otras texturas más electrónicas y minimalistas. Buena muestra es esta «Fets de fil» escogida como primer anticipo.

Et-Co* – Horizon palms

Et-Co* es un trío del Baix Penedés (Tarragona) que combina pop electrónico con ambientes alternativos y experimentales. Lo forman Sonia Linares (voz), Antonio León (bajo) y David Chueca (guitarra). En 2023 publicarán su tercer álbum, Pharos!, del que hace unos días nos adelantaron una canción titulada «Horizon palms». Un tema rítmico y pegadizo, con un ensoñador aire retro, que muestra influencias de Depeche Mode y Kate Bush.