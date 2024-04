Thom Yorke publica la banda sonora de ‘Confidenza’

En enero se desveló que Thom Yorke había compuesto la banda sonora original para la película Confidenza de Daniele Luchetti, una adaptación del drama italiano basada en la novela homónima de Domenico Starnone. La película debutó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y se lanzará en los cines italianos el 24 de abril, bajo la producción de Indiana Production y Vision Distribution, y distribuida por esta última.

XL Recordings la publicará digitalmente a partir del 26 de abril, mientras que el vinilo y el CD serán lanzados el 12 de julio, distribuidos por Everlasting Popstock. También se estrena hoy el video musical del sencillo «Knife Edge», protagonizado por Elio Germano y Federica Rosellini, que presenta fragmentos de la película editados por Ael Dallier Vega, el editor del film, junto con una canción adicional titulada «Prize Giving».

Confidenza sigue a la anterior contribución de Yorke a las bandas sonoras, como la que hizo del remake de Suspiria de Luca Guadagnino en 2018. Producida por Sam Petts-Davies, Confidenza cuenta nuevamente con la colaboración entre Petts-Davies y Yorke, junto a la London Contemporary Orchestra y un grupo de músicos de jazz, entre ellos Robert Stillman y Tom Skinner, compañero de banda de Yorke en The Smile. En 2019, Yorke contribuyó con música para «Motherless Brooklyn» de Edward Norton y en 2022 escribió dos canciones originales para el final de la serie «Peaky Blinders«.

Escucha ‘Knife Edge’ de Thom Yorke

The Smile, grupo de Thom Yorke junto a Tom Skinner y Jonny Greenwood presentarán su segundo disco Wall Of Eyes en España. Será en los Jardines de Viveros en Valencia el 28 de agosto. The Smile estarán acompañados por el DJ y productor británico James Holden como artista invitado.

Entradas para The Smile en Valencia

Las entradas están a la venta a través de lasttour.org y feverup.com