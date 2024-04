Dano (La Riviera – Sound Isidro) Madrid 18/04/24

El concierto de Dano en Sala La Riviera fue su Opera Magna, su “Up in Smoke Tour”. Por su potencia, su sonido, sus invitados, su calidad, su metodología y su duración.

El ciclo de conciertos Sound Isidro, en su décima edición, nos permitió disfrutar por primera vez en la Sala La Riviera del rapero, filmmaker y productor Dano. El concierto comenzaba a las nueve, pero pudimos escuchar las primeras vueltas a los discos de Dj Swet veinte minutos antes, y el show completo no terminó hasta pasadas las diez y media.

Dano entraba con fuerzas, de golpe, y emocionado, contándole al público que la primera vez que estuvo en esa sala fue viendo a Jota Mayúscula con Tony Touch y Mala Rodríguez. Nadie de los allí presentes se imaginaría que este bolo como parte de un ciclo de conciertos se convertiría en una fiesta de rap de las antiguas: con invitados, rapeo a dos bandas, mezcla de música orgánica con la digital, sampleos y como es obvio en Dano, muchas muchas referencias.

Referencias como ese último paseo que hizo en “Regulando” a la mítica “Regulate” de Warren G y Nate Dogg. Algunas líneas de “No Diggity” o el coro de todo La Riviera hacia Dj Swet: “No DJ, no Party”.

El concierto hizo el trabajo perfecto a la hora de poner en grande: THIS IS DANO. Dejó pocas canciones de su último disco, El Hombre Hace Planes, Dios se Ríe sin representar; además de otras muchas más de Istmo, y en general, sus mejores trabajos y los que más servían para poner en valor la versatilidad del artista. ¿Quieres trap? Lo tuvimos en “Hasta el Final” ¿Quieres RnB? “Con Billetes” ¿Quieres un detroit rap más moderno? “Why U Actin’?”

Para demostrar esta flexibilidad, Dano se trajo a todos los participantes posibles, para enseñar lo bueno que es adaptándose al flow de los demás: Tuvimos a Gese Da O como primer invitado; le seguiría Juicy BAE, para vibrar en consonancia a la más lenta y sensual “Susurrar”. Ill Pekeño y Ergo Pro (mención especial para el momento de “El Manual”, que estuvo a nada de romper la sala entera), Israel B, Bejo, Elio Toffana, que anunció en exclusiva su próximo álbum para el mes que viene; Kuma, Cruz Cafuné, Hoss Benitez como batería en directo, Solo K.OS; Escándalo Xpósito, poniéndonos los pelos de punta con su saxofón, Lil Supa, Choclock y Gloosito.

Estas colaboraciones se fueron intercalando entre otras muchos éxitos en solitario, y a la amalgama de estilos se le sumó la mezcla de formatos: Un MIDI aparecía a un lado de Dj Sweet, las luces se apagaron y apreciamos como Dano usando los loops se producía a sí mismo en directo.

El rapero, a pesar de sus nervios, visibles en varias ocasiones, como cuando usó su particular caja de ritmos en directo; consiguió que una sala tan llena se sintiese recogida e íntima. En múltiples momentos se podía notar al público igual de orgulloso y disfrutón que todos sus invitados y colegas raperos. No era solo admiración, también un cariño recíproco entre todos los allí presentes. Este cariño que tildo de recíproco se manifestó en la preocupación de Dano por que los allí presentes no sufrieran con el calor que hubo en la sala en los primeros momentos del concierto, antes de que el aire acondicionado se palpase en el ambiente. Para mis sorpresa, hubo pocos pogos, a lo sumo 5 o 6, pero de mucha magnitud. En uno de ellos, el rapero frenó la performance en cuanto alguien del público levantó la mano indicándole una sulfuración provocada por el pogo y el calor.

El ambiente fraternal también fue creado por la ideología. Dano reivindicó en muchas ocasiones a los barrios más marginales de Madrid, aquellos que tanto sufren en estos momentos la gentrificación. Tanto Israel B como Ergo Pro agitaban al público gritando “¡Palestina Libre!”.

Este showcase de habilidades dio por finalizado con una potente puesta en escena, y digo potente porque el suelo del escenario tuvo que soportar el peso de todos y cada uno de los invitados de Dano, que al unísono y unidos con el público gritaban:

“(Dime, dime dónde está, ¿dónde está?)

(Mi puta colabo con Nas, mi puta colabo con Nas)”

Fotos Dano: Alba García