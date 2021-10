Triángulo de Amor Bizarro lanzan EP y vídeo extendido de ‘No eres tú’

Triángulo de Amor Bizarro siguen experimentando con las canciones de su quinto elepé, un disco homónimo en el que reinventaban modos de expresión para seguir sumando a su catálogo una nueva colección de memorables canciones pop envueltas en su habitual colchón de guitarras y distorsión.

Un álbum que expandieron con diferentes visiones, ya fuera con versiones o reinterpretaciones a cargo de Aries, Biznaga, Boyanka Kostova, Carolina Durante, Castro, Erik Urano, Esplendor Geométrico, J (Los Planetas), Joaquín Pascual, Las Ligas Menores, Menta, Miguel Prado, Peter Kember (Sonic Boom), Soleá Morente y Sr. Chinarro y que diseccionamos junto a ellos (consulta aquí la entrevista).

Hace poco disfrutamos del genial vídeo para “Fukushima”, dirigido por Toño Chouza y con la participación de Ernesto Castro, Elizabeth Duval y María Forqué. Ahora llega una nueva vuelta de tuerca, una de sus canciones (“No eres tú“) se ha convertido en un EP de 27 minutos y nada menos que 17 pistas, con el que Triángulo de Amor Bizarro se dejan llevar hacia nuevos caminos y expanden el dub de la canción hacia sugerentes territorios, con la participación de Manolo Astrud en uno de sus cortes.

Se publica en vinilo de 12″ negro en una edición ultralimitada de 500 copias que no se reeditará. En digital cuenta con una mezcla en sonido 8D envolvente pensada para escuchar con auriculares y en modo de reproduccióin aleatoria. La canción infinita.

“NO ERES TÚ 8D es nuestra tecno-ópera de bolsillo. Nuestro Autobahn particular. Nuestra aportación a esa nube de datos sin forma que son los videos de fondo, la música para dormir de Spotify, o los sonidos de grillos, olas y gatitos que más pronto que tarde petarán internet y devorarán todo lo que tiene contenido. Consume NO ERES TÚ 8D en cualquier parte, mientras haces cualquier cosa! Mientras cocinas, haces que trabajas, intentas dormir. ¡Es la experiencia audiovisual de fondo definitiva! Además es rejugable: cada vez que la uses, gracias a nuestra nueva tecnología de shufflin’, la canción será diferente. Para mayor inmersión, pon el video mientras haces algo o intentas no hacer nada y usa cascos. Puede producir mareos, ¡cuidado con las caídas!”

Escucha el EP ‘No eres tú’ de Triángulo de Amor Bizarro

Paralelamente, han estrenado un vídeo de 6 horas, 6 minutos y 6 segundos de duración también dirigido por Toño Chouza.