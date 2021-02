Wolf Alice anuncian disco para junio y adelantan canción

Wolf Alice están de regreso con el que será su tercer álbum, Blue Weekend, que se lanzará el próximo 11 de junio a través de Dirty Hit.

El disco viene anticipado por “The Last Man On Earth”, un regreso evocador, en el que Wolf Alice difumina las líneas entre la composición clásica, la atmósfera elegante y sus característicos coros nítidos. Es una canción llena de aplomo y confianza, el trabajo de una banda que sube el listón con cada lanzamiento. La cantante principal Ellie Rowsell es una artista con un raro don para escribir canciones: la capacidad de caminar sobre la delgada línea entre la narradora consumada y la letrista confesional. La canción llega con un video del director Jordan Hemingway (Gucci, Raf Simons, Comme Des Garçons), que presenta a Rowsell en el centro de atención y señala una audaz introducción a esta nueva era de Wolf Alice.

Al explicar quién es el titular de The Last Man on Earth, la cantante y guitarrista de Wolf Alice Ellie Rowsell dice: “Se trata de la arrogancia de los humanos. Acababa de leer Cat’s Cradle de Kurt Vonnegut y había escrito la línea ‘Peculiar travel suggestions are dancing lessons from god’ en mis notas. Pero luego pensé: ‘Uh, tu peculiar sugerencia de viaje no es una lección de baile de Dios, ¡es solo una sugerencia de viaje! ¿Por qué todo tiene que significar algo más?’”.

Escucha lo nuevo de Wolf Alice

Ha pasado una década desde que la banda comenzó como un dúo de Ellie Rowsell y Joff Oddie, y luego se expandió a un cuarteto, con Joel Amey y Theo Ellis uniéndose al grupo. Desde entonces, la banda vio su 2015 álbum debut My love is cool dispararse al # 2 en las listas británicas.

Foto: Jordan Hemingway