Tricky – Fall To Pieces (False Idols/Popstock!)

Estos últimos tiempos no han sido fáciles para Tricky. Quizá nunca hubo una época clara en la que Adrian Thaws estuviera realmente alejado de la oscuridad, pero, tras el suicidio de su hija el año pasado, ese precipicio se acentuó todavía más. Así pues, no es de extrañar que Fall To Pieces zigzaguee entre las penumbras quizá en un grado más de tinieblas de lo que suelen deambular sus composiciones.

Antes de la entrega definitiva de este álbum, creímos tener la oportunidad de descubrir su concepción con la publicación previa de tres canciones. “Fall Please” indicaba un camino más iluminado por el pop electrónico de club, algo que, a la larga, ha acabado por ser casi anecdótico en un disco más tenebroso que festivo. Hubiera ocurrido lo mismo con “I Am In The Doorway”, también de acordes y resultado mucho más optimista, si entre medias no se hubiera lanzado “Thinking Of”, la deliciosa composición vocal sobre una base de tres acordes que abre este Fall To Pieces y que remite a lo más profundo del sentimiento y que sí que da una cuenta más certera de la realidad del álbum.

Esta nueva entrega del bristolense mantiene cierto criterio de uniformidad, producto de la duración y patrón de la parte instrumental y, sobre todo, de la cadencia vocal de Marta (Zlakowska), la cantante polaca con la que mantiene una estrecha colaboración y que culmina con su participación como vocalista en nueve de las composiciones de este Fall To Pieces.

Que quede claro de antemano que oscuridad y tristeza, sentimientos y dolor no tienen siempre que ir de la mano y pueden alternarse. “Close Now”, de apenas minuto y medio de duración, mantiene esa tensión inicial. Sin embargo, “Running Of” -una de las dos canciones en las que Marta cede el protagonismo a la danesa Oh Land, siendo la otra la mencionada “I Am In The Doorway”- parece abrir una ventana a la esperanza con una timidez pop. El que ambas aparezcan seguidas en el álbum antes de que “Hate This Pain” evidencie el dolor y casi te destroce el alma, hace pensar que esa ventana de dos puertas, cuyos títulos ayudarían a esta hipótesis, no son más que un sueño en la pesadilla en la que vive Tricky.

“Chills Me To The Bone” ralentiza el dolor por momentos, aderezando la penumbra con una composición que remite a la odiada etiqueta del trip hop más paradigmático, donde se mezclan sonidos casi orgánicos con el coqueteo con lo metálico y una voz hipnótica. Como casi siempre en estos viajes, esa falsa calma suele estar precedida de cierto espejismo optimista, cuyo papel recae sobre la mencionada “Fall Please”. Pero no hay que llevarse a engaño: “Take Me Shopping” va aproximando esa oscuridad que por momentos parecía haber sido disipada y allana su llegada, transfigurada en “Like A Stone”, donde la conjunción de un, hasta ahora, testimonial Tricky en las voces y un paisaje sedante perfectamente dibujado eleve este corte como uno de los mejores de todo el disco.

Aunque se lleve poco más de veinte minutos de escucha, uno intuye que “Throws Me Around” y su continuismo no puede hacer otra cosa que ir llegando al desenlace de lo que podría ser un viaje musical por los monstruos que atemorizan al británico antes de llegar a su final con “Vietnam”. Este es un epílogo que, si bien reaparece con los dos verdaderos protagonistas de Fall To Pieces a modo de firma, lo que hace es ponderar ese paradigma de oscuridad al que nos tiene acostumbrados Tricky desde hace algunos años, lógicamente acrecentado por su historia, y en el que cede el protagonismo de su papel como vocalista a sus colaboradoras, tejiendo una reconocible seña de identidad. La densidad en el resultado y, sobre todo, lo conciso en tiempo y forma de cada uno de los cortes con los que Adria Thaws ha intentado exorcizar sus demonios y te haya invitado a sumergirte con ellos hacen que pierdas la noción del tiempo, aunque en realidad no hayas empatizado más que media hora.

