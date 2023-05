Itziar Yagüe – Girl Like Me (Autoeditado)

Está mal eso de hablar de uno en la reseña del disco de otra persona, pero el caso es que necesito empezar diciendo que, de alguna manera, tras conocer un poco la historia personal de Itziar Yagüe, me siento conectado con ella. Y es que, en cierto modo, anduvimos, en direcciones contrarias, los mismos caminos. Ella es periodista y tras un tiempo ejerciendo dicha profesión, decidió entrar en la música. Y yo, aunque no me dedico profesionalmente ni a una ni a otra faceta, tracé el sentido contrario: primero hacer y tocar música y después, escribir sobre ella.

No deja de ser un dato curioso, sin más. Pero a mí, por otro lado, me explica algunas cosas. Siempre he sentido que el haber hecho música antes de comentar la de otras personas, me otorgaba ciertas capacidades de discernimiento que otros no tenían. Por eso creo que la capacidad analítica que obtiene con su ejercicio profesional una periodista, otorga a Itziar, una vez tomada la decisión de iniciar el nada sencillo camino de la música, una capacidad fuera de lo común para saber exactamente lo que quiere.

Por eso no me extraña en absoluto que lo que suena en el que es ya su segundo disco – un ep de seis temas titulado Girl Like Me – desborde una sabiduría que uno sólo suele encontrar en talentos foráneos. La música típicamente americana que ella cultiva aquí -blues, soul, gospel, jazz, country- no es fácil. Hay que meterse en sus entrañas, conocer perfectamente las fuentes, ir al corazón, como en las noticias. Por eso creo que el camino recorrido por esta artista, ha sido el correcto.

A todo eso debemos unir, por supuesto, una voz privilegiada. Que no abusa de potencia, que sabe estar donde debe estar en cada segundo de la canción. Perfectamente calibrada para causar la emoción precisa, contar una historia. Una voz que la hace alcanzar objetivos tan al alcance pocos como los que logra a través de estas seis canciones bien labradas, para las que ha contado con un gran elenco de músicos, como Paul San Martín al piano o el texano Greg Izor a la armónica, que también produce.

En Girl Like Me, Yagüe amplía la paleta de su celebrado debut (Delicious, 2020), más centrado en el blues, con el deep soul de “A life without love” (que cuenta a la guitarra con el brasileño André Édipo), el swing de “The big bang”, el soft soul vía Chicago de “How to let you know” o el estupendo corte honky tonk que es la canción titular, compuesta por Izor. Pero no sufran: el blues sigue imperando en las fabulosas “Right now”, o ese arrastre del mejor rhythm and blues de Nueva Orleans vía Professor Longhair que es “All the things we do”. Entre todas logran dar, al igual que ocurría en su debut, pero de forma corregida y aumentada, una clara muestra del talento desmedido de esta mujer para traer, desde el País Vasco y vía Madrid, lo mejor de la música americana de una forma natural, sin complejos y con sobrada competencia. Así que aquí estaremos, esperando con ansia un próximo trabajo más largo y con todavía más cosas que contar.

Itziar Yagüe y su banda estarán presentando este trabajo el domingo día 13 de mayo en el escenario valenciano del Marino Jazz Club. Entradas aquí

