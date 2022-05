Especial reedición: The Clash – Combat Rock + The People‘s Hall (Sony)

Se cumplen cuatro décadas de Combat Rock (1982), el que fuera el recordado último álbum de la formación clásica de The Clash, que se despedían tres años más tarde con Cut The Rope (1985), obra menor para la que el guitarrista y principal compositor Mick Jones y el batería Topper Headon fueron sustituidos por los guitarristas Vince White y Nick Sheppard y Pete Howard a las baquetas.

Combat Rock ha quedado en nuestra memoria como el verdadero final de una de las bandas más interesantes y creativas de la historia, y quizá tiene la leyenda negra de ser el disco que les destruyó. Su entrega más popular y su mayor éxito comercial contenía dos de sus canciones más recordadas, “Should I Stay or Should I Go” y “Rock the Casbah”, sí, pero también estaban momentos tan geniales como la reivindicativa “Know Your Rights”, la pegadiza “Atom Tan” tan deudora del espíritu London Calling (1979), las percusiones de la experimental “Overpowered by Funk”, los aires jamaicanos de “Ghetto Defendant” esa vanguardista demostración de su arte, arrebatos melódicos como “Inoculated City” o una de las mejores composiciones de su carrera, la atmosférica y anti belicista “Straight to Hell”, que tuvo una segunda vida en 2007 cuando Diplo la sampleó para el “Paper Planes” de de M.I.A.

El cuarenta aniversario del quinto disco de The Clash nos lo trae de nuevo a la palestra en una interesante edición ampliada junto a The People‘s Hall, doce temas extra, incluyendo versiones inéditas y tempranas, la mayoría de ellos ya conocidos del recopilatorio Sound System (2013), aún así un buen complemento que ayudará a contextualizar mejor esta etapa creativa de los de Joe Strummer.

Podremos disfrutar de una nueva versión de “This Is Radio Clash”, el tema más hip-hop de su discografía, de curiosidades como “Futura 2000”, extraña mezcla de “The Escapades of Futura 2000”, un raro sencillo de 1982; de instrumentales como “He Who Dares or Is Tired”, que no es otra que la recreación primitiva de aquella “Hitsville U.K.” incluida en Sandinista! (1980), o de piezas como “First Night Back in London”, editada como cara B del sencillo “Know Your Rights” o “Long Time Jerk”, cara B de “Rock the Casbah”, además de una versión alternativa de “Know Your Rights” que cierra de la misma manera que se abre y nos deja con ganas de regresar al principio.

Siempre es buen momento para volver a reivindicar una de las formaciones que serán recordadas como padres del punk, pero que demostraron una inquietud y una visión de miras, muy muy por encima de eso.

