Una serie animada acompañará lo nuevo de The Smashing Pumpkins

El próximo 27 de noviembre se publicará lo nuevo de The Smashing Pumpkins, un disco que tendrá 20 canciones y llega con el título de Cyr. El álbum ha sido grabado en Chicago y producido por el propio Corgan.

A finales de agosto llegaban dos nuevas canciones de los norteamericanos, “Cyr” y “The Colour of Love”. Dos composiciones que formarán parte de un nuevo álbum que ha grabado la nueva alineación titular de la banda, que cuenta con Billy Corgan, su viejo escudero James Iha, a la guitarra, el batería Jimmy Chamberlain y el bajista Jeff Schroeder. Un 75% de la original, a excepción de D’Arcy Wretzky.

Esta será la continuación del agridulce Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun y según Corgan, será el primer álbum en el que la banda se mostrará en forma desde que se separaran hace casi 20 años (y sin D’arcy Wretzky, ya saben).

Lo curioso del disco es que vendrá acompañado de una serie animada titulada In Ashes, que contará con asistencia en la animación por parte de Deep Sky. El próximo 26 de septiembre se estrenará su primer capítulo y vendrá acompañado por dos canciones más de Cyr.

Os dejamos con un tráiler.

Estas serán las canciones de lo nuevo de The Smashing Pumpkins.

01 The Colour of Love

02 Confessions of a Dopamine Addict

03 Cyr

04 Dulcet in E

05 Wrath

06 Ramona

07 Anno Satana

08 Birch Grove

09 Wyttch

10 Starrcraft

11 Purple Blood

12 Save Your Tears

13 Telegenix

14 Black Forest, Black Hills

15 Adrennalynne

16 Haunted

17 The Hidden Sun

18 Schaudenfreud

19 Tyger, Tyger

20 Minerva