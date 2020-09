Depeche Mode lanzan impresionante boxset de ‘Songs Of Faith And Devotion’

El proyecto de lanzamiento de los singles en vinilo 12″ de Depeche Mode, llevado a cabo por Sony Music Entertainment, continúa con la edición de Songs Of Faith And Devotion | The 12″ Singles, que se publicará el próximo 30 de octubre.

Continúa la reedición de todos los maxi singles de la carrera de los británicos que arrancó con Speak & Spell | The Singles y A Broken Frame | The Singles, publicados el 31 de agosto de 2018. La segunda entrega—Construction Time Again | The 12″ Singles y Some Great Reward | The 12″ Singles—llegó el 14 de diciembre de 2018, la tercera, con Black Celebration | The 12″ Singles y Music For The Masses | The 12″ Singles el pasado mayo de 2019 y una cuarta la pasad primavera con Violator | The 12″ Singles. Ahora es el turno de recordar lo que fue Songs Of Faith And Devotion (recuerda nuestro especial) y todos los singles que lo acompañaron.

Cada una de las cajas de la serie contiene los singles de cada álbum de Depeche Mode en vinilo de 12″ con sonido de alta calidad y audio masterizado a partir de las cintas originales. El diseño de las portadas de cada una de las cajas recopilatorias se basa en iconografía inspirada en los lanzamientos originales; las fundas de los vinilos incluyen los diseños de los singles originales.

Este será su contenido:

Songs of Faith and Devotion | The 12” Singles

I Feel You

1. I Feel You (Throb Mix)

2. I Feel You (Seven Inch Mix)

3. I Feel You (Babylon Mix)

4. One Caress

I Feel You

1. A I Feel You (Life’s Too Short Mix)

2. A I Feel You (Swamp Mix)

3. I Feel You (Renegade Soundwave Afghan Surgery Mix)

4. I Feel You (Helmet At The Helm Mix)

Walking In My Shoes

1. Walking In My Shoes (Grungy Gonads Mix)

2. Walking In My Shoes (Seven Inch Mix)

3. My Joy (Seven Inch Mix)

4. My Joy (Slow Slide Mix)

Walking In My Shoes

1. Walking In My Shoes (Extended Twelve Inch Mix)

2. Walking In My Shoes (Random Carpet Mix)

3. Walking In My Shoes (Anandamidic Mix)

4. Walking In My Shoes (Ambient Whale Mix)

Condemnation

1. Condemnation (Paris Mix)

2. Death’s Door (Jazz Mix)

3. Rush (Spiritual Guidance Mix)

4. Rush (Amylnitrate Mix – Instrumental)

5. Rush (Wild Planet Mix – Vocal)

Condemnation

1. Condemnation (Live)

2. Personal Jesus (Live)

3. Enjoy The Silence (Live)

4. Halo (Live)

In Your Room

1. In Your Room (Zephyr Mix)

2. In Your Room (Apex Mix)

3. In Your Room (The Jeep Rock Mix)

4. Higher Love (Adrenaline Mix)

5. In Your Room (Extended Zephyr Mix)

In Your Room

1. In Your Room (Live)

2. Policy of Truth (Live)

3. World In My Eyes (Live)

4. Fly On The Windscreen (Live)

5. Never Let Me Down Again (Live)

6. Death’s Door (Live)

The Depeche Mode 12″ Singles Series continuará en los próximos años, con nuevas cajas recopilatorias de singles pertenecientes a cada uno de los álbumes de la banda, publicadas en ediciones de lujo y para coleccionistas que aprecien el mejor sonido.