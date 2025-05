Sidonie fichan por Sonido Muchacho y anuncian disco en catalán

Sidonie acaban de anunciar el que será sucesor de su último disco hasta la fecha, Marc, Alex y Jes (2023). Los de Barcelona cambian de sello y fichan por Sonido Muchacho para editar sus nuevas canciones, que llegarán en catalaán.

Como cuentan para presentar su primer avance «Et Puc Odiar Molt Més»:

«Hay canciones que son un color, canciones que hablan de tu edad, canciones que marcan la hora y canciones que dicen qué día de la semana es. Esta canción es viernes. Es Friday, I’m in Love. Es viernes en el tejado, bajo un cielo azul mongol con las nubes corriendo como novias a la fuga. En el séptimo cielo. El redoble de timbales, el riff escaleras abajo, la explosión Just Like Heaven, de los Cure. Robert Smith siempre decía que sus canciones más románticas y luminosas eran irónicas. Pero aquí lo que es irónico es amar a quien te odia y odiar a quien te ama. No se entiende, claro. Los Sidonie cantan a todo esto clar i català, pese a que el protagonista del tema está hecho un lío.

Pero es que las canciones pop de tres minutos se estampan contra las sensaciones que no sabemos explicar. Esto es una canción perfecta para amar y para odiar, para escuchar cuando estás muy triste o cuando te sientes eufórico: los momentos que vivimos con más intensidad los estribillos. Habla de esta cosa extraña que pasa con algunas relaciones y con algunos bares: cuanto más quieres irte, menos lo puedes hacer. Y te quedas. Y otra. Y vuelven la guitarra y los teclados eufóricos, el corazón acelerado: bombo y latido. Un tema cohete de una relación que tal vez se va a pique pero ve cómo sube el deseo. Y piensas en Terenci Moix, que aparece aquí. Y en el peso de la paja, o de las pajas, si te quedases solo. Y en Smokey Robinson cantando: “I don’t like you, but I love you”. No me gusta cómo eres, tienes cosas bastante chungas, pero te quiero. Y no me puedo ir, así que volveré a poner la canción mientras lo pienso. Es viernes».

Escucha ‘Et Puc Odiar Molt Més’ de Sidonie