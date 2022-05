Uniforms adelantan su nuevo disco con ‘Crumbs’

Vuelven Uniforms dos años después de un debut tan sugerente como Fantasía Moral (Oso Polita, 2020). El grupo jienense, que facturan un shoegaze de lo más interesante (escúchalas en nuestro especial shoegaze y dreampop en español) se acerca al kraut y a la distorsionada oscuridad de The Jesus & Mary Chain o A Place To Bury Strangers en “Crumb”, primer adelanto de su nuevo álbum.

“Crumbs, nace en el local de ensayo”, explica el grupo, “A un riff recurrente de Natalia, bastante juguetón y cañero, fuimos añadiendo elementos hasta que tuvo una pátina psicodélica, oscura y a la vez divertida. Un texto que Annie tenía flotando en su libreta mágica le vino como un guante a la primera toma”.



“Crumbs” (migajas) es una ácida crítica a la precariedad afectiva que habla de la forma en que nos relacionamos, de lo que recibimos de los demás. “I feel better when I receive your crumbs”, cantan irónicamente Uniforms, un mensaje que también puede tener su lectura social recordándonos como muchos de nuestros derechos (igualdad, dignidad, tiempo, descanso) se nos venden como privilegios.

El realizador David Montes es responsable de transformar “Crumbs” en imágenes y la portada es obra de la artista visual Ana Abad.

Escucha ‘Crumbs’ de Uniforms

Foto: Ana Ramírez