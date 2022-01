Mystic Braves adelantan un nuevo tema de su próximo disco

La banda californiana Mystic Braves, como ya te informamos en Muzikalia hace unos meses, preparan nuevo álbum. Un disco que saldrá el próximo 28 de enero con el título de Pacific Afterglow. Los californianos ya han avanzado algunos sencillos: “Sundown”, “Never went away” y “Lonely heart”. Hace unos días vio la luz el cuarto adelanto de su nuevo trabajo: “Hanging on”. Un sencillo en el que siguen avanzando en su evolución sonora y adentrándose en una nueva etapa en la que dejan atrás los pedales fuzz y buscan una aproximación más brillante y limpia a esa especie de neopsicodelia que practican. Una nueva etapa en la que sus referentes son gente como Tame Impala, Babe Rainbow, Goth Babe, The Strokes, Parcels o Washed Out.

“Hanging on” llega acompañado de un vídeo que consiste en una sucesión de bellas imágenes sobre el amor y los momentos que merecen la pena en la existencia, sean o no fugaces. Los propios Mystic Braves afirman al respecto de “Hanging on” que “trata sobre aferrarse a los recuerdos de una relación pasada. Cuanto más avanzas, más te atrapan. Puede que el amor no dure para siempre, pero en su eternidad tratamos de aferrarnos a lo bueno de la vida tanto como podamos“.

A continuación puedes ver y escuchar “Hanging on”, lo nuevo de Mystic Braves.