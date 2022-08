Simple Minds, BRMC y más, se unen al festival portugués EDP Vilar De Mouros

Después de que los norteamericanos Limp Bizkit hayan suspendido su gira europea a causa de problemas de salud de Fred Durst, los organizadores del festival EDP Vilar de Mouros no solo han regateado bien las jugadas del destino, también han salido ganando al introducir en su cartel a: Simple Minds, Black Rebel Motorcycle Club y a los suecos Clawfinger.

Además, se unen las bandas portuguesas: The Black Teddys, Non Talkers y The Mirandas.

Tal y como hemos venido anunciando, el festival luso ha logrado uno de los mejores carteles de su historia en este esperado regreso después de dos años sin poder celebrarse.

El cartel definitivo de EDP Vilar de Mouros queda así:

Jueves 25 de agosto

Placebo, Suede, Gary Numan, Battles y The Black Teddys.

Viernes 26 de agosto

Simple Minds, Black Rebel Motorcycle Club, Clawfinger, Tara Perdida y Non Talkers.

Sábado 27 de agosto

Iggy Pop, Bauhaus, The Legendary Tiger Man, Wolfmother y The Mirandas.

Puedes ver todo el cartel y comprar las entradas en la web del festival.