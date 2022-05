Ya a la venta las entradas para Mad Cool Sunset

Hace pocos días la organización de Mad Cool nos sorprendía con un nuevo evento en la capital para terminar el verano encabezado por Rage Against The Machine, Mad Cool Sunset.

Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commferford subirán al escenario por primera vez desde 2011. En los años posteriores, Morello, Wilk y Commerford formaron Prophets of Rage junto a los miembros de Public Enemy Chuck D y DJ Lord, y B-Real de Cypress Hill.

La primera edición del festival se celebrará el próximo 10 de septiembre en el Espacio Mad Cool, Madrid. Un nuevo punto de encuentro para los amantes de la música en directo en la que artistas nacionales e internacionales completarán una cita llamada a ser referencia.

Rage Against the Machine estarán acompañados por Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run the Jewels, Kurt Vile & The Violators, Lucy Dacus, Los Zigarros, Belako, Sports Team, Yard Act, Wargasm, Nova Twins, Montell Fish, Life, Sylvie Kreusch & The Dip quienes formarán parte del cartel de la primera edición de Mad Cool Sunset.

Entradas para Mad Cool Sunset

Hoy salen a la venta las entradas para el festival a través de www.madcooltickets.com

Precio entrada general – 89€ + gastos

Precio entrada VIP – 165€ + gastos