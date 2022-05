Bloc Party – Alpha Games (Bloc Party / BMG)

Si echamos la vista atrás y regresamos a 2005, Bloc Party parecían llamados a comerse el mundo tras publicar su debut Silent Alarm. Esa nueva hornada de bandas con toques de post-punk parecía destinada a sacudir el pop de guitarras a base de estribillos sobresalientes y chispazos enérgicos, pero finalmente la cosa se quedó en poco. De hecho, el caso de los de Kele Okereke es quizá el más claro ejemplo de ir menguando a cada nuevo paso.

Quizá salvaríamos A Weekend In The City (2007) que no estuvo mal del todo, o el intento de resurgir con Four (2012), pero poco más donde rascar. Pero hete aquí que cuando les dábamos por perdidos, llega este Alpha Games nos devuelve la fe en la banda londinense, de cuyos miembros fundadores solo quedan Okereke y Russell Lissack, ahora bien acompañados por Justin Harris y Louise Bartle. Sangre nueva que parece no haberles sentado nada mal.

Lo nuevo de Bloc Party no viene a salvar el mundo, pero al menos es una colección de temas donde recuperan la inspiración perdida a base de inmediatez y la frescura que hacía tiempo no les encontrábamos. Ya desde un avance tan convincente como “Traps” parecía que la cosa tenía visos de enmendarse y para nuestra sorpresa, así ha sido. Ahí están los aires ska guitarrero de “Day Drinker”, el bajo funky de “You Should Know The Truth” o una “Callum Is A Snake”que podría ser una pieza perdida de sus buenos tiempos. Además de la pegadiza “The Girls Are Fighting”, el toque atmosférico de “Of Things Yet To Come”, los latigazos de “Rough Justice” o sintetizador psicodélico de “Sex Magic”.

Alpha Games es un disco muy disfrutable, quizá no tan redondo como sus mejores obras, pero con la suficiente fuerza para mantener el tipo. Lo que ya es mucho.

