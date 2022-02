yeule – Glitch Princess (Beyonet Records)

La sinapsis producida por la integración de la cultura del glitch, la alteridad 2.0, el anonimato como arma disruptiva, y la fluidez de género lleva ya unos cuantos años acaparando la atención de consumidores de música en randomizada y fieles a las plataformas de streaming. Seguramente en estos tiempos proclives a la desafección y el individualismo más que nunca esta corriente de sonidos estén más que justificados. Existen testarudos aún que piensan que utilizar un autotune es perder el norte o la esencia de las esencias. Allá ellos, y que sigan viviendo en su matrix- de- mesa- camilla- particular.

yeule -escrito todo en minúscula y nombre real Nat ?miel– es una artista multimedia singapurense afincada en Londres. Ella es hija de su tiempo. A saber: adicta a los videojuegos y la cultura japonesa, también transita con soltura por las influencias del ambient noventero así como el saberse reflejada en su admirada Grimes.

La joven creadora se ha inventado un heterónimo robótico de nombre yeule -supongo que inspirado en las teorías ciborg de Donna Haraway-, y ahora entrega su segundo disco, un notable trabajo titulado Glitch Princess (Beyonet Records, 2022) que deja constancia de su gran evolución.

Ella misma define su música, nada más y nada menos, como pop de estética gótico-renacencista, por aquello de hibridar la belleza pre-rafaelita y el romanticismo, mientras tiende puentes hacia las identidades no binarias. Abre el disco una voz computarizada (“My Name Is Nat ?miel-) en la que nos narra sus filias y fobias bajo un fondo de caja de música. Las inclinaciones emo unidas al bizarrismo tecnológico de la PC Music iluminan temas como “Electric” (esta muy influenciada por Billie Eilish), “Don’t Be So Hard On Your Own Beauty” o “Friendly Machine”. También hay buenas gemas de dreampop (“Flowers Are Dead”, “Eyes”), y hasta ramalazos de tecno progresivo en el caso de “Too Dead Inside”.

“This is something really weird I do. When I get home, I say hello to my PC. When I turn it off, I say goodnight. I don’t know why I do that”. Ella misma lo declaraba en una revista digital. Está pasando.

Escucha yeule – Glitch Princess