Jack White presenta el single que da título a su nuevo disco

Jack White publicará dos nuevos álbumes de estudio este 2022. Fear Of The Dawn llegará el próximo 8 de abril y unos meses más tardes, el 22 de julio publicará otro álbum llamado Entering Heaven Alive. En total 23 canciones nuevas del artista norteamericano.

El exlíder de The White Stripes regresó el otoño pasado con “Taking Me Back”, su primer sencillo en solitario en tres años, el primer material tras el curioso Boarding House Reach (Third Man/XL Recordings/Everlasting Popstock, 2018)

Ahora conocemos la canción que da título al primero de sus discos, “Fear Of The Dawn”, que llega acompañada de un vídeo dirigido por él mismo.

Escucha ‘Fear Of The Dawn’ de Jack White