Death And Vanilla – Flicker (Fire Records)

Formados en Malmö hace una década -debutaron con un álbum homónimo en 2012- la formación Death And Vanilla es uno de los grupos más estimulantes del pop que flirtea con las texturas retro (tanto en el uso de instrumentación analógica como en la forma de delimitar espacios mentales que retrotraen a tiempos pretéritos) que están en activo en la actualidad. Quizás no sean los que mejor suerte tengan a nivel de recepción de público, pero la banda de Marleen Nilsson, Anders Hansson y Magnus Bodin son capaces de inventar sonidos que beben de estilos tan diversos como la kosmiche, la library music, la psicodelia, el pop afrancesado, pasando por las bandas sonoras imaginarias (ahí está su estupendo homenaje a Vampyr (2013) de C. T. Dreyer) o la música lounge. Un pastiche, nada trasnochado, de lo más variopinto que certifica su vigencia y lozanía en su último disco tras un periodo de tiempo en dique seco, un exuberante Flicker (Fire Records, 2023) que es una obra de orfebrería pop de altos vuelos.

Nueve canciones sin mácula que conforman uno de sus mejores cancioneros, y que arranca con el trote kraut de “Out Of Magic” cuyas vibraciones tectónicas recuerdan a los Stereolab o a una Jane Weaver por poner algún ejemplo claro de por dónde van los tiros. En “Baby Snakes” y “Fearless” las bases electrónicas escenifican un estado mental hauntológico que irremediablemente se traducen en sonidos que desembocan en la BBC Radiophonic Workshop con maestras como Delia Derbyshire. El pop anacarado de “Find Another Illusion” es una preciosa gema cuya narrativa se va expandiendo a la manera de unos Spacemen 3 nostálgicos, mientras que “Perpetuum Mobile” -también incorporan una toma más tranquila del tema- captura la impronta tribal de los Can, y el fraseo minimalista de la guitarra se enreda en la voz etérea de Marleen Nilsson es un juego de preciosos (y precisos) contrastes.

La arquitectura sacramental de “Looking Glass” repite los parámetros en donde se dan cita minimalismo y selváticas andanadas rítmicas. El pulso se calma con “Mercury’s Rising”, pura alucinación folk sesentera, y “Trasparent Things” sería una nueva demostración de la maestría de Death And Vanilla en ser alquimistas de horizontes muy lejanos. Una joya de disco.

Escucha Death And Vanilla – Flicker