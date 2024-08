3 temazos populares inspirados en crímenes reales

Muchos temas musicales de todos los géneros han tomado inspiración de factores externos para su composición: desde una hermosa chica de la infancia hasta temas de rebeldía en contra de un grupo específico. Incluso existen grandes temas musicales que tomaron de inspiración crímenes reales que quedaron dentro de los libros de historia.

Hoy en día, numerosos grupos y cantantes famosos han creado canciones para homenajear a las víctimas de dichos crímenes, de los cuales tres de ellas encabezan la lista de las más conocidas, pero primero…

¿Qué hace del género del true crime algo popular?

Según un estudio realizado por ExpressVPN, existen numerosos canales informativos (desde los tradicionales periódicos y canales de noticias hasta redes sociales) que permiten a los lectores y espectadores enterarse de los crímenes reales que ocurren en el mundo; desde algunos que a simple vista lucen sutiles hasta otros bastante atroces.

La búsqueda de darle resolución a un conflicto hace que el género sea particularmente llamativo, en especial si se compone música en torno a sus hechos.

1. “I Just Shot John Lennon”

La muerte de John Lennon, el legendario cantante de Los Beatles, fue la inspiración de este tema musical compuesto por The Cranberries. No solo el hecho de la muerte de Lennon en 1980 inspiró a este tema, sino también lo fue una frase que Mark Chapman, dijo en el sitio del crimen luego de su arresto: “I just shot John Lennon” (Le disparé a John Lennon).

Se confirmó, según testigos que interactuaron con Chapman, incluyendo a su esposa, que Chapman tenía interés en matar a Lennon “para pasar a los libros de historia”. Su objetivo se cumplió, pero no sin antes pagar con 20 años de cárcel.

2. “Hurricane”

Esta canción, compuesta por Bob Dylan en 1975, narra toda una historia, más específicamente la de Rubin “Hurricane” Carter, quien en 1967 fue acusado por atacar con armas de fuego a varios clientes de un bar en 1966 junto a un segundo individuo, crimen que provocó la muerte de tres personas.

El policía que realizó el arresto tenía una venganza personal contra el “Huracán Carter”, motivo por el que la investigación del ataque fue limitada. No obstante, en 1985 y luego de realizar una investigación apropiada, se descubrió que Carter fue acusado injustamente y fue liberado de manera inmediata.

3. “Jenny Was a Friend of Mine”

Esta canción fue compuesta por la banda de rock The Killers como un homenaje a la víctima de Robert Chambers, apodado “The Preppy Killer”, en 1986. El crimen, ocurrido durante la noche, se puede considerar como un golpe de mala suerte para Jennifer Levin, la víctima de este horrible crimen.

Cabe mencionar que Chambers ha recibido dos cargos a lo largo de su vida:

El primero, por el homicidio de Jennifer Levir, cuya sentencia fue de 15 años de prisión, la cual fue aplicada en 1988.

El segundo, por crímenes asociados a sustancias ilícitas, aplicada en 2008, y con una duración de 19 años.

Para concluir

Existen muchas otras canciones que han tomado inspiración en crímenes que ocurrieron en realidad, algunos menos violentos que otros. Esto demuestra que la música puede nacer de cualquier parte