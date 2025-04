Especial: 10 conciertos fundamentales del Bali R’N’R Show 2025

Te venimos avisando desde hace semanas, Bali R’N’R Show vuelve a Benidorm los próximos 11, 12 y 13 de abril con una tercera edición que ya le ha convertido por derecho propio en uno de los grandes eventos del underground del continente.

El Gran Hotel Bali de Benidorm, que ofrece un entorno e instalaciones inmejorables, junto al mar mediterráneo, albergará a más de veinte bandas de rock& roll, garage, punk, rockabilly, en un cartel cuya composición por días acaba de darse a conocer.

Como en las pasadas ediciones, los conciertos se enriquecerán con una gran oferta de Dj’s de rock, Feria del Disco y un Rock Market. Por allí pasarán Fundación Francisco Frankestein, Commando 9 MM, Thee Braindrops, Moons Of Saturn, Sloks, Hombre Lobo Internacional, Asskickers Enmascarados, Capitán Entresijos, Varonas, Lord Diabolik, Magic Dildoss, Jose Insaciable, Marcos Elvis, Macarrones, The Oompa Loopas, The Daltonics, Mario Malatestta, Head Holes, Anti-Mums, Los Wavy Gravies y Frank Suz.

Para que te hagas una idea de la variedad y riqueza de propuestas, hemos elegido 10 de ellas que no puedes perderte, aunque realmente todas merecen la pena y son de lo más recomendables. Hemos buscado abarcar todos los estilos que aglutina el festival. Toma nota:

COMMANDO 9 MM

Commando 9mm es una institución del punk rock madrileño. Con más de 40 años de trayectoria, la banda liderada por Manolo UVI es una de las referencias del género en activo. En 1985 lograron el tercer puesto en el VIII Trofeo Rock Villa de Madrid, lo que les valió la edición de un single con “Odio en Sudamérica” y “Johnny coge el subfusil”, publicado por el ayuntamiento.

Un año después, debutaron con Amor Frenopático, dando inicio a una serie de conciertos por todo el país. Le siguieron Únete al Commando en 1987 y Commando en 1990, consolidando su sonido y actitud. En 2001 regresaron con Dios salve a los taraos, acompañados por amigos de la escena como Los Porretas, Xabi “Señor No” y Fino Oyonarte de Los Enemigos.

VARONAS

Varonas es una explosiva banda madrileña que combina voces femeninas, energía punk, guitarras a válvulas y un toque de surf y power pop. Formada por miembros de Mallory Knox y Thee Girlfriends, debutan con Víctimas del Ritmo, un álbum vibrante que destila frescura y actitud. Su sonido bebe de la esencia de grupos como Rezillos, B-52’s, Dickies, Riverdales, Shangri-Las, Muffs, Buzzcocks, Go-Go’s y The Adverts, logrando un cóctel irresistible de melodía y electricidad.

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN

Fundación Francisco Frankenstein destila pura energía en forma de himnos que conectan el espíritu del punk rock clásico con la pulsión del underground actual. Su sonido bebe de referentes como Ramones, Dr. Feelgood, Aerolíneas Federales, Siniestro Total y Los Nikis, combinando punk, surf y pop en composiciones frenéticas y adictivas. Letras afiladas, melodías pegajosas y estribillos irresistibles se entrelazan en canciones hechas para sacudir el aburrimiento, encender el ánimo y, por supuesto, hacerte bailar.

MOONS OF SATURN

Moons of Saturn emerge tras el final de The Curse, manteniendo la esencia del punk rock sueco más directo. Este trío escandinavo destila pura energía, con influencias de Johnny Thunders, The Damned, Sex Pistols, The Who y The Kinks. Su única actuación en España será en el Bali RnR Show, del 11 al 13 de abril en Benidorm.

ANTI-MUMS

Las Anti-Mums no se encasillan en etiquetas: pueden ser lo que quieran. Desde el barrio de Teis, en Vigo, este grupo de punk rock fusiona la energía del clásico sonido británico de UK Subs, Slaughter and the Dogs y Johnny Moped con la crudeza de Slayer y Dead Kennedys. Formadas en 2021, la banda está integrada por Boom Boom Bell a la batería, Noe Karlanka en la guitarra, Linda Lamarr en la voz y el versátil Indy Tumbita al bajo. En el BALIR’N’RSHOW 2025 presentan su primer LP, Anti Anti, editado por Velvet Cave Records, Decadencia Corporal y 16 Forever Records.

LORD DIABOLIK

Lord Diabolik es puro espectáculo: un dúo franco-español de Perpiñán que mezcla lucha libre, rock’n’roll internacional, garage, surf instrumental y un toque de delirio. Franky Zwiller, alias Frankystein (ex-Hawai Men), pone la guitarra y la voz, mientras que Théo Campos, El Nene, se encarga de la batería, el bajo y el canto. Activos desde los 90, su catch-rock bebe de la esencia de The Cramps, el rock budget, los sonidos mods de los 60 y el rock francés de Jacques Dutronc y Jean Yanne, sin olvidar la influencia sudamericana de Los Matemáticos. Dos máscaras, una guitarra, tambores y una única consigna: ¡larga vida al rock’n’roll de lucha libre!

SLOKS

Sloks, desde Turín, llevan el garage-punk al extremo con un sonido crudo y saturado. Su directo es pura combustión, una descarga feroz que atrapa y arrasa, como si prendieran fuego a los discos de Birthday Party, Oblivians, The Cramps, Mudhoney y Pussy Galore en un ritual caótico. Acaban de lanzar Viper (Goodby Boozy, 2025), un inquietante adelanto de su próximo álbum.

HEAD HOLES

Head Holes es una banda bilbaína que fusiona hard rock, gothic-glam y emo-punk con una confianza arrolladora. Su álbum conceptual Requiem es un viaje emocional que en directo se convierte en una descarga intensa y explosiva. Con una estética cuidada, videoclips impactantes y una energía desbordante, se perfilan como una de las promesas más sólidas del rock’n’roll vasco.

HOMBRE LOBO INTERNACIONAL

Hombre Lobo Internacional es un proyecto único: un músico que hace las veces de banda completa. Con los pies en la batería, las manos en la guitarra y un aullido que estalla cada luna llena, despliega un sonido crudo y frenético que él llama Trash’n’Roll. Su público ideal son aquellos que buscan rock en su forma más visceral, sin pulir ni concesiones. En vivo, arremete con temas propios y versiones de artistas como Hasil Adkins, Ramones o incluso Frank Sinatra, reinventados con su energía caótica. Los shows son puro descontrol, tanto por su parte como por la reacción del público. Desde 2014, ha llevado su actuación por escenarios de España, Portugal, Francia, Italia y Rumania, dejando una estela de rock salvaje a su paso.

THEE BRAINDROPS

Thee Braindrops es una explosión de garage rock con raíces japonesas y españolas. Nacidos en Madrid en 2017, rescatan la esencia cruda de los 60, mezclando la energía de The Woggles, la intensidad de Billy Childish y el sonido oscuro de los Fuzztones. Al frente está Shima Bunny, acompañado por Big Pablo (bajo), Carlos (guitarra y coros) y David (batería). Su primer disco, Lorraine (2018), marcó el inicio de su carrera. En 2020, grabaron en los legendarios Circo Perrotti el single Tú me quieres matar y su primer LP, I Need Action, producido por Jorge Explosión. Ahora presentan Wild Life (Folc, 2025), su segundo álbum, producido por Santiago Sacristán.

Cartel por días

