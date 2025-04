The Cat Empire – Bird in Paradise (BMG)

Es recurrente esa frase que algunos usan para referirse a artistas o grupos españoles que cantan en inglés, que hacen hip hop o cualquier otra forma de eso que a veces llaman “apropiación cultural”. Esa frase de que es tan ridículo un español haciendo… (pongan aquí cualquier estilo eminentemente anglosajón) como un japonés haciendo flamenco. Bueno, pues la noticia es que, además de japoneses haciendo flamenco, hay también australianos haciendo una especie de flamenco rock-pop combinado con sonidos cubanos y siempre con medio ojo dirigido al rock. ¿Alguien da más? Ellos son, claro, The Cat Empire.

Quienes no conozcan su tendencia al jaleo, en el sentido más fiestero de la palabra, puede que frunzan el ceño al escuchar la canción que le da título al disco, “Bird in paradise”. Esa guitarra del inicio hace presagiar que aparezca por algún lado Kiko Veneno, no un grupo de guiris cantando en inglés. Pero no, son australianos aunque estamos ante un grupo que lleva la multiculturalidad a la música y a la vida misma. En el disco se combinan ritmos afrocubanos, como hemos comentado, sonidos brasileños, flamenco y una pizca de rock, pero además las letras contienen partes cantadas en inglés, castellano y criollo. “Blood on the stage” recuerda a las canciones más pop de Santana, “Going live” empieza con un piano, tranquilita, para avanzar hacia una fiesta salsera.

La segunda parte del disco se aleja algo de esa efusividad de la primera mitad para moverse en terrenos algo menos festivos. En “Devil” se oye la versión australiana de algún quejío, antes de recuperar la alegría y el ritmo. “Doing fine” y “Oh eh” abundan también en esos amagos, en cambios abruptos de ritmo, en letras menos directas y joviales. Al final, “Blackout blues” les acerca incluso al blues, arrastrándose por la arena hasta encontrarse con algo parecido a un corrido mexicano.

Como podéis observar, The Cat Empire no se ponen fronteras a la hora de hacer música ni de disfrutarla. De hecho todo el proyecto de este nuevo disco arranca con la idea de Felix Riebl, su cantante principal, de hacer un disco de flamenco. Para ello contactó con Richard Tedesco, que es un guitarrista de Melbourne que da clases de guitarra flamenca, tiene un bar dedicado a ese estilo y también un grupo de flamenco, Arte Kanela. Un nombre de gran prestigio que accedió a producir el disco. El resultado lo podéis escuchar a continuación. Cada uno sacará sus conclusiones pero, mira, unos australianos haciendo flamenco y salsa, divirtiéndose y divirtiendo al personal, y con unos instrumentistas impecables.

Escucha The Cat Empire – Bird in Paradise