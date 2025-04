Libros del Kultrum publica la obra reunida de Jim Morrison

La editorial especializada en libros musicales Libros del Kultrum publica Jim Morrison: Obra Reunida. Estamos ante la antología definitiva de la obra escrita del cantante de The Doors, puesto que incluye sus letras, poemas, diarios, fotos y extractos de sus cuadernos de notas inéditos. El libro ha sido editado en colaboración con el Estate of Jim Morrison y desarrollado a partir de las directrices que el propio artista esbozó en su Plan for Book, uno de los documentos recuperados de entre sus cuadernos.

La edición bilingüe de la antología Jim Morrison: Obra Reunida recopila en un solo volumen la, hasta el momento algo dispersa, obra del artista en sus diferentes facetas artísticas. La lectura del libro se acompaña de una miscelánea de 160 fotografías que incluyen extractos de sus veintiocho cuadernos, escritos todos de su puño y letra, y publicados aquí por primera vez, así como de una amplia selección de fotografías y comentarios sobre la obra del propio autor.

El libro cuenta con prefacio de Tom Robbins, introducción y notas del editor Frank Lisciandro y prólogo de Anne Morrison Chewning. La traducción es obra de Miquel Izquierdo. Además se incluye:

• Todos los poemas y escritos autoeditados en The New Creatures, The Lords/Notes on Vision, An American Prayer y Ode to LA while thinking of Brian Jones, Deceased.

• Obra publicada e inédita y una amplia selección de los escritos de sus cuadernos: The Anatomy of Rock, The Celebration of the Lizard, The American Night, Dry Water y Tape Noon.

• La transcripción, fotografías y notas de producción de la última grabación de poesía de Morrison en su vigésimo séptimo cumpleaños en el Village Recorder, West Los Angeles, 1970.

• The Paris Notebook, posiblemente el último diario de Morrison, reproducido íntegramente.

• Extractos de los cuadernos escritos durante el juicio de Miami en 1970.

• El guion y fotogramas de la película HWY, que nunca llegó a estrenarse.

• Letras completas de canciones publicadas e inéditas, acompañadas de numerosos borradores manuscritos.

• Epílogo As I Look Back: una fascinante autobiografía en verso.

El libro saldrá publicado el próximo lunes, 7 de abril.

Más información en Libros del Kultrum