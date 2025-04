Primal Scream publican ‘Come Ahead’ remezclado

Primal Scream publicaban Come Ahead el pasado otoño. Como decíamos en la reseña «es quizás el disco más personal de Gillespie al frente de su banda de siempre. Esto es así desde la misma portada del álbum, dedicada a su padre: Robert Gillespie Sr., un hombre muy respetado por su labor en campañas de justicia social, y un espíritu, el del compromiso social, que sobrevuela, junto a otros temas que tienen que ver con el paso del tiempo, la madurez, o las contradicciones de la naturaleza humana, a todo el disco. No obstante, es un álbum absolutamente gozoso. Toda una colección de singles infalibles, casi todos capitaneados por una clara intención de invitación al baile, al hedonismo».

El proceso de composición de Come Ahead comenzó en 2022. En ese momento, Bobby Gillespie no tenía idea de si volvería a hacer otro álbum de Primal Scream. Por primera vez en mucho tiempo, la letra llegó antes que la música. La historia fue lo primero. Bobby escribió solo, usando una guitarra acústica. Las ideas fluían rápidamente, en largos estallidos de inspiración.

Este proceso, junto con el apoyo del productor David Holmes, proporcionó una nueva forma de entrar. Trabajando con Holmes y el guitarrista de Primal Scream, Andrew Innes, las sesiones de Come Ahead se completaron entre Belfast, Londres y Los Ángeles.

El disco acaba de llegar a las plataformas remezclado en gran parte, en el llamado Volumen 1 que incluye tomas vocales (luego llegará una versión dub como ocurrió con Vanishing Point) de las siguientes canciones:

Escucha Come Ahead: The Remixes vol 1 de Primal Scream

1. ‘Innocent Money (Pet Shop Boys King Of The World remix)’

2. ‘Ready To Go Home (Tim Goldsworthy)’

3. ‘Ready To Go Home (Terry Farley and Wade Teo)’

4. ‘Love Insurrection (Black Science Orchestra)’

5. ‘Centre Cannot Hold (Lovefingers)’

6. ‘Love Ain’t Enough (Tim Goldsworthy)’

7. ‘Innocent Money (Radio Slave)’

8. ‘Circus of Life (Jonny Wilkes/Naum Gabo)’

9. ‘Innocent Money (Lovefingers)’

10. ‘Love Insurrection (Terry Farley)’

11. ‘Ready To Go Home (Hardway Bros anthem resistance mix)’

Primal Scream estarán actuando en la próxima edición del Atlantic Fest junto a The Jesus and Mary Chain y Slowdive.