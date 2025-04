HAIM comparten el single ‘Everybody’s Trying To Figure Me Out’

HAIM publicaban hace algunas semanas con «Relationship» una nueva canción, la primera desde que desvelaron esa canción llamada “Cherry Flavored Stomach Ache” de 2021, que formaba parte de la banda sonora del film The Last Letter From Your Lover de Augustine Frizzell estrenada en Netflix y de «Home» incluida en la banda sonora de Barbie en 2023.

Han pasado cinco años desde que lanzaran Women In Music Pt. III (2020) y es momento de regresar con otra canción, “Everybody’s Trying To Figure Me Out” coescrita junto a Rostam Batmanglij y Justin Vernon de Bon Iver.

Como cuentan en sus redes:

«Esta próxima canción que lanzaremos es mi favorita de las que hemos escrito en los últimos dos años :). Escribirla me ha ayudado a superar momentos difíciles, ¡y sentimos que podría ser útil para encontrar la onda adecuada para este verano! Empecé a escribir esto después de un ataque de pánico que tuve la noche que volví a casa de la gira. Estaba muy confundida porque estaba MUY MUY feliz por nuestra increíble gira, pero algo sobre estar sola conmigo misma me asustaba muchísimo. Después de mucho reflexionar, me di cuenta de que había dejado que mucha gente intentara decirme cómo debería vivir mi vida, pero me di cuenta de que al hacer felices a todos los demás, me perdí a mí misma. Escribí esto para volver a creer en mí misma y dejar de tener miedo de hacer lo que quiero. Espero que esto encuentre a quien lo necesite».

Escucha ‘Everybody’s Trying To Figure Me Out’ de HAIM