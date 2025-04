Ya disponible el disco nuevo de Rumia

Hoy se publica y llega a las plataformas Old Enough to Save Myself, el segundo álbum de Rumia. Un viaje emocional que combina la melancolía del trip-hop noventero con la calidez del piano y la guitarra acústica.

Un trabajo producido por Manuel Colmenero, que entrelaza texturas electrónicas y orgánicas para crear un universo sonoro íntimo y expansivo. A lo largo de sus canciones, Rumia despliega una narrativa honesta sobre el crecimiento personal, las heridas familiares y la complejidad de madurar en un entorno que rara vez da espacio a la vulnerabilidad.

La artista no esconde el influjo de la música de Radiohead, Mazzy Star, Lana del Rey o Phoebe Bridgers, dejando canciones tan desgarradoras como “Kept All the Pain”, que nos enseña a aprender a soltar el dolor heredado.

El disco viene acompañado de un buen número de fechas que puedes consultar a continuación:

Escucha ‘Old Enough to Save Myself’ de Rumia