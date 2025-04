En Muzikalia ya te hemos hablado muchas veces de Slowdive. La banda de Reading es una de las formaciones que actualmente lidera la recuperación de aquello que se conoce como shoegaze y a lo que ellos ayudaron a dar forma a través de discos como Souvlaki (1993).

No obstante, no siempre fue así: tanto aquél disco como los otros dos que publicaron en aquella época fueron denostados por la crítica. Su discográfica, Creation Records, les llegó a expulsar una semana después de la salida de su tercer disco a causa de sus ínfimas ventas.

Caramelo de Limón: Slowdive y el milagro de la resurrección

Suenan:

Kisses

Slowdive

Catch The Breeze

Celia’s Dream

Alison

When The Sun Hits

Crazy For You

In Love With A View (Mojave 3)

Witless Or Wise (Neil Halstead)

40 Days

Star Roving

Sugar For The Pill

Slomo

Shanty

Alife