Wavves anuncian disco y avanzan ‘Goner’

Wavves ha anunciado un nuevo álbum, Spun, que saldrá a la venta el próximo 6 de junio a través de Ghost Ramp. Con el anuncio del sucesor de Babes llega su primer adelanto, la efervescente «Goner».

De momento no se conocen muchos detalles del nuevo disco de la banda de San Diego, pero sabemos que ha sido producido por Travis Barker de blink-182.

Sobre la canción, comenta Nathan Williams: «Tenía una canción que tenía guardada, siempre la revisaba e intentaba grabarla un montón de veces, pero nunca me quedaba bien. Al final me estaba dando TEPT. Estaba hablando con Travis sobre hacer algunas canciones juntos y cuando le abrí el archivo, esta me llamó la atención, así que la grabamos y finalmente lo hicimos bien«.

«Goner» viene acompañada de un video dirigido por Brandon Dermer.