7 días en Muzikalia (semana del 11 de abril)

Muzikalia regresa a tu mail, a pesar de estar en mitad de Pascua, con la Semana Santa terminando y en un domingo de los que resucitan el alma. Una semana muy especial para nosotros, ya que hemos anunciado el fichaje de nuestro querido Julio Ruiz, que escribirá un artículo al mes en Muzikalia y estos días se ha estrenado con el primero de ellos, dedicado a Siouxsie.

Aquí tienes un resumen de los contenidos más interesantes que te hemos traído esta semana.



ENTREVISTAS DE LA SEMANA

BRONQUIO: “Llevo con Bronquio desde 2018 y hasta ahora no tenía ningún disco y, de repente, este año edito tres”

GOOSE: “La pandemia nos hizo darnos cuenta de que la música es nuestra vida, que la necesitamos tanto y que no podemos permitirnos perder el tiempo”

DISCOS DE LA SEMANA



Father John Misty – Chloë & the Next 20th Century (Bella Union)

Es precisamente esa disonancia entre un producto limpio, brillante y glamuroso y un trasfondo negro, con un punto incluso aterrador, lo que convierte a Chloë & the Next 20th Century en un disco tan interesante para nuestros días.

Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love (Warner Records)

Muchos os preguntaréis si Unlimited Love es el disco que esperábamos de Red Hot Chili Peppers. La respuesta es sí, pero no. Lo primero que lo lastra es su duración. Diecisiete canciones y setenta y tres minutazos que hacen que el combo se disperse sin terminar de afinar el tiro. ¿No podrían haber concentrado el álbum en sus diez mejores cortes?

Mystic Braves – Pacific Afterglow (Independiente)

La psicodelia sigue siendo uno de los estilos más en auge desde que hace algún tiempo bandas de primer nivel como Tame Impala o Woods lo volvieran a ensalzar gracias a la publicación de destacadas obras. A recientes logros como los discos editados el pasado año por Nightbeats o The Murlocs, habría que sumar –no sin cierto entusiasmo moderado- Pacific Afterglow (22), el nuevo trabajo ofrecido en este ejercicio por los californianos Mystic Braves.

Cada una de las partes en las que se divide este Spells and Daubs se reconoce en una de esas pequeñas muestras, características de su esencia, relevando quizá a un segundo plano lo conceptual que siempre puede acabar destilando este tipo de propuestas para permitir una escucha mucho más agudizada de las melodías.

LIBROS MUSICALES

‘Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love’ de Barney Hoskyns (Contra)

Un documento esclarecedor acerca de un tipo autoritario, confuso e intimidante, perdido entre su carisma y aptitudes innatas y la desconfianza que pareció regir toda su existencia. Un músico de extremos que sin duda aprovechó la oportunidad que ofrecía el momento, pero solo como piedra angular desde la que pulir y compartir el gran talento del que era poseedor.

REPORTAJES DE LA SEMANA

Si leísteis el previo de intenciones os podéis saltar estas líneas. Si no es así, he aquí la advertencia de que lo que empieza a publicarse aquí cada mes en Muzikalia no es un artículo sesudo y desmenuzado sobre las andanzas del músico que toque (¡anda que no hay libros enciclopédicos y obras completas de todo lo que ha traído la música popular en las últimas ocho décadas!) y sí un coleccionable de anécdotas por mi larga andadura delante del micrófono con mi programa de toda la vida.

