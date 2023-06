La artista de origen africano Ama Serwah Genfi nació en el Bronx hace veintisiete años. De vida itinerante, su familia pasó una temporada en Ghana para instalarse definitivamente en Atlanta, desde donde reclama su trono como una de las grandes voces del R&B con influencias de otros estilos como el afrobeat.

Debutó como Amaarae con The Angel You Don’t Know (2020) y más de uno arqueamos la ceja ante la facilidad de crear melodías llenas de sensualidad bajo estructuras crepitantes de pop, soul, rap. Un gran disco que ahora tiene continuidad con Fountain Baby (Interscope, 2023) en donde vuelve a transgredir las narrativas convencionales. Sonidos expansivos y sensuales que se aprovechan de una larga lista de productores y colaboradores que la ayudan a brillar todavía más si cabe.

El sencillo de adelanto “Co-Star” es un precioso tema de ritmos sincopados, en los que la voz de la americana se enreda entre arreglos de fantasía de sintetizadores y cuerda. La vibrante “Angels In Tibet” mezcla bases percutivas repetitivas mientras ella rapea con mucho flow frases lascivas de sexo y hedonismo. Bombástico.

Sus influencias de artistas como Kelis o Janet Jackson son asimiladas con maestría en temas como “Princess Going Digital”, “Reckless & Sweet” -en donde narra su relación un tanto complicado con el amor y el dinero- con resonancias al dancehall jamaicano. Otro tema impecable es “Wasted Eyes” con arreglos de viento, beats frenéticos, y resonancias orientales que inciden en esa mezcolanza de estilos en la que Amaarae recoge el testigo de M.I.A, Missy Elliott o Burna Boy.

Un gran disco que confirma que no todo es nostálgia en la música actual, y que algo se mueve entre las nuevas juventudes del ritmo.

Escucha Amaarae – Fountain Baby (Interscope)