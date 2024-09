Angela Hoodoo publica el sencillo ‘Snakes In My Head’

Angela Hoodoo, reconocida cantante y guitarrista granadina, ha lanzado un nuevo sencillo titulado «Snakes In My Head», como adelanto de su próximo álbum previsto para 2025. La canción, en colaboración con la guitarrista extremeña Susan Santos, combina blues primitivo y frenético rhythm and blues. Como si de un mantra salido del Mississippi se tratase, Angela Hoodoo le canta al imaginario de la magia vudu?, como meta?fora de esas serpientes dentro de la cabeza, habitando los lugares ma?s oscuros de la mente.

El sencillo cuenta con la producción de Pablo Fugitivo, quien también produjo su álbum debut Coyote (2023), el master del maestro Mario Cobo, y está grabada en los estudios malaguen?os de Calmo Records por Rau?l Ranea y editado por FOLC Records..

Con una mezcla rica en slide guitar, palmas y maracas, la canción muestra la fuerza y autenticidad vocal las artistas, apoyadas por la sólida base rítmica de Nicolás Huguenin y Frank Mora.

