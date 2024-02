ANOHNI and The Johnsons anuncian conciertos en España

ANOHNI and the Johnsons volvían el pasado año con el brillante My Back Was A Bridge For You To Cross, grabado con el productor de soul Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner). Un trabajo en el que continúa modelando y fomentando la transformación en nuestras formas de pensar sobre la espiritualidad, las estructuras sociales y nuestras relaciones con la biosfera. Este mes de junio tendremos la suerte de poder disfrutarlo en directo en dos citas únicas.

Toma nota de las fechas de ANOHNI and The Johnsons

18 de junio – Madrid – Noches del Botánico – Entradas

20 de junio – San Sebastián – Auditorio Kursaal

Nacida en el Reino Unido y criada en Ámsterdam y California, ANOHNI se mudó a Nueva York al final de su adolescencia, formando su grupo en 1998 y estableciendo un camino único en la música con un enfoque en temas animistas y ecofeministas. El viaje musical de ANOHNI ha abarcado géneros, desde la electrónica experimental hasta la música clásica de vanguardia, el dance y el soul. Logrando un gran éxito en 2005 con I Am a Bird Now (2005), obtuvo el Mercury Music Prize del Reino Unido. Los lanzamientos notables desde entonces incluyen The Crying Light (2009), Swanlights (2010) y los álbumes en vivo Cut The World (2012) y Turning (2014). En 2016, lanzó el álbum electrónico experimental Hopelessness, producido por Hudson Mohawke y Daniel Lopatin.