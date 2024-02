Liam Gallagher pone condiciones a la vuelta de Oasis

Este verano se cumpliarán 15 años desde ese agosto de 2009 en París cuando Oasis saltaron por los aires. Minutos antes de subir al escenario, Liam y Noel se enzarzaron en una pelea, lo que resultó en la cancelación del concierto y la posterior declaración de Noel de que dejaba la banda. En un comunicado, Noel alegó que ya no podía trabajar con Liam debido a su comportamiento irresponsable y a su falta de respeto hacia él y hacia los fanáticos. Tras la separación ambos siguieron caminos musicales por separado.

Noel Gallagher, ya cuenta con cuatro discos, el último de ellos el incuestionable Council Skies (2023). Su hermano Liam, después de finiquitar a Beady Eye, banda que incluía a sus últimos escuderos en Oasis (Gem Archer y Andy Bell) se lanzó en solitario con el notable As You Were (2017) al que siguieron Why Me? Why Not (2019) y C’mon You Know (2022), y como te venimos contando, el próximo 1 de marzo llegará Liam Gallagher John Squire, disco conjunto del cantante de Oasis con el que fuera guitarrista de los míticos The Stone Roses.

La fusión de dos estrellas de Manchester que aúna la psicodelia sesentera con guitarras a lo Jeff Beck o Jimmy Page, trazos que remiten tanto a The Beatles como a The Who y un Liam Gallagher más Lennon que nunca.

Nuevas puertas que se abren

En la ronda de entrevistas promocionales se ha vuelto a preguntar (una vez más) a Liam por la posible vuelta de su grupo, un tema recurrente que ha tenido mil y un capítulos y que ahora parece tener nuevas puertas que se abren. En una reciente charla con The Sunday Times, aclaró que quien debería dar el primer paso es Noel: «Él sabe que no voy a llamarlo. Él es el que separó a la banda, así que él debería ser el que llame. Y si no me llama, no vamos a volver a estar juntos».

“Ahora las cosas han cambiado en su vida personal, puedo verlo mirando hacia atrás, sin mirar atrás con ira (Look back in anger), diciendo: ‘¿Sabes qué? Fui muy malo con mi hermano pequeño. Ahora es el momento de enviarle una caja de chocolates”, dijo Liam sobre la reciente separación de Noel, que hace unos meses dejó caer que consideraría reunirse si Liam lo llamaba y afirmaba que era demasiado “cobarde” para seguir adelante con la idea, diciendo que era sólo una forma de “hacer ilusiones a la gente”.

Hasta aquí el nuevo capítulo de este ¿interminable? serial.