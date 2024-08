Así fue la clausura de los Juegos Olímpicos con Phonenix y Air

Anoche se clausuraron los Juegos Olímpicos 2024 que han tenido lugar en París. Si la ceremonia de apertura contó con Lady Gaga, la banda de metal francesa Gojira, y Céline Dion, quien hizo su esperado regreso en la Torre Eiffel. Por su parte el fin de fiesta ha recorrido en las bandas francesas Phoenix y Air, -ambos se habían unido también en la inauguración en la Terminal 1 del aeropuerto Charles De Gaulle-.

Phoenix interpretó hasta seis canciones en apenas 17 minutos, describiendo su actuación como una «mixtape». La banda se unió a Air, Ezra Koenig de Vampire Weekend, Kavinsky, Angèle y el rapero camboyano VannDa. Comenzaron con “Lisztomania” e incluyeron colaboraciones como “Nightcall” con Kavinsky y Angèle, y “If I Ever Feel Better”/”Funky Squaredance” con VannDa.

Uno de los momentos más especiales fue la interpretación de “Playground Love” de Air, junto a Koenig en la guitarra, además de un apoteósico cierre con “1901”.

En un comunicado, Phoenix expresó su felicidad por haber celebrado con los atletas y el mundo en el cierre de los Juegos Olímpicos en París. Agradecieron la oportunidad de actuar junto a amigos de Francia y del extranjero, honrando el espíritu francés y su lema: «Liberté, Égalité, Phoenix». También manifestaron su emoción por pasar el relevo a los atletas de los Juegos Paralímpicos y a Los Ángeles, sede de los próximos Juegos en 2028.

El traspaso olímpico comenzó cuando H.E.R. cantó el himno nacional de Estados Unidos, dando la bienvenida a los Juegos a Estados Unidos. Su actuación fue seguida por los Red Hot Chili Peppers, quienes cantaron su éxito «Can’t Stop». Mientras tanto, Snoop Dogg, un ávido partidario de los Juegos, interpretó su canción «Drop It Like It’s Hot», antes de presentar a Dr. Dre para su himno «The Next Episodio». Billie Eilish sorprendió a la multitud con una interpretación de “Birds of a Feather”.

Disfruta aquí las actuaciones de la clausura de los Juegos Olímpicos

Woooow, “Playground Love” sonando en la clausura de los Juegos Olímpicos con Phoenix y AIR ?? ¿Listos para @HipnosisMX? pic.twitter.com/zyMjIF9eeq — Indie Rocks! (@indierocks) August 11, 2024

Foto Roger Do Minh: (redes de Phoenix)